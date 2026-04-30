Suco natural ganha destaque por potencial contra câncer e envelhecimento

Orientação nutricional

A nutricionista Ana Clara Coelho destaca que, embora os resultados dos estudos sejam promissores, o consumo deve estar inserido em uma alimentação equilibrada. Os benefícios fazem parte de um conjunto de hábitos saudáveis e não funcionam como solução isolada. Para facilitar a inclusão no dia a dia, ela sugere combinações em forma de suco, como repolho roxo com limão e gengibre, com maçã e hortelã, ou com cenoura e laranja. Essas variações podem ser congeladas em porções, garantindo praticidade e aproveitamento dos nutrientes