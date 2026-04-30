Suco natural ganha destaque por potencial contra câncer e envelhecimento

O repolho, um vegetal comum na alimentação, tem despertado o interesse da ciência por seus potenciais benefícios na prevenção de doenças e no cuidado com a pele. Em forma de suco, vem sendo estudado por conter compostos naturais capazes de contribuir para a proteção celular e auxiliar no combate ao envelhecimento
Estudos conduzidos por equipes do Instituto Curie em parceria com o Inserm, publicados ao longo dos últimos anos em pesquisas sobre câncer e nutrição, investigaram o papel de vegetais crucíferos na proteção do intestino. Os trabalhos indicam que compostos liberados durante a digestão ajudam a reforçar barreiras naturais do organismo e a reduzir processos associados ao desenvolvimento de tumoresReproduÃ§Ã£o
No Brasil, uma pesquisa desenvolvida pela cientista Márcia Janiele Lima na Universidade Federal de Campina Grande analisou, em estudos experimentais da área de alimentos funcionais, os efeitos anti-inflamatórios do repolho. O trabalho observou melhora em processos de cicatrização e destacou que os compostos antioxidantes presentes ajudam na prevenção de doenças degenerativas
Esses efeitos estão relacionados à presença de substâncias como ácido p-cumárico, rutina e antocianinas, que atuam como antioxidantes naturais. Esses compostos ajudam a neutralizar radicais livres, moléculas instáveis que danificam células e estão associadas ao desenvolvimento de câncer e ao envelhecimento precoce
A saúde da pele também tem sido objeto de investigação científica. Pesquisas conduzidas por cientistas da Universidade Federal de Sergipe confirmaram que o repolho roxo apresenta alta concentração de compostos fenólicos e antocianinas. Esses fitoquímicos atuam na proteção celular e reduzem os efeitos do estresse oxidativo, processo associado ao envelhecimento cutâneo e à perda de vitalidade da pele
Além dos antioxidantes, o vegetal é fonte de vitaminas como A e C, que desempenham papel na síntese de colágeno. Essa proteína é responsável por manter a firmeza, a elasticidade e a regeneração dos tecidos cutâneos, reforçando a importância do alimento para a saúde da pele e do organismo
A nutricionista Ana Clara Coelho destaca que, embora os resultados dos estudos sejam promissores, o consumo deve estar inserido em uma alimentação equilibrada. Os benefícios fazem parte de um conjunto de hábitos saudáveis e não funcionam como solução isolada. Para facilitar a inclusão no dia a dia, ela sugere combinações em forma de suco, como repolho roxo com limão e gengibre, com maçã e hortelã, ou com cenoura e laranja. Essas variações podem ser congeladas em porções, garantindo praticidade e aproveitamento dos nutrientes
*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite