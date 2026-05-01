Série Ouro 2027: divulgada a ordem dos desfiles das escolas de samba

São Clemente A tradicional escola da Zona Sul abre os desfiles de sexta-feira (5/2) vindo de uma reclassificação (retorno) à Série Ouro. Em 2026, a escola não desfilou neste grupo principal da Liga RJ devido a questões regulamentares anteriores, mas retorna como convidada para recompor o número de 17 escolas.
Unidos do Jacarezinho A 'Rosa e Branco' será a segunda a cruzar a Avenida. Em 2026, a escola enfrentou dificuldades e terminou na 15ª colocação, o que originalmente resultaria em rebaixamento, mas foi mantida no grupo pela decisão da prefeitura de ampliar a Série Ouro.
Unidos do Porto da Pedra O Tigre de São Gonçalo busca retornar à elite após uma campanha sólida em 2026, onde alcançou a 7ª colocação. A escola manteve boa parte de sua equipe técnica para tentar o título.
Acadêmicos de Vigário Geral Conhecida por seus enredos críticos e criativos, a Vigário Geral ficou na 8ª posição no último carnaval, consolidando sua permanência tranquila no grupo de acesso.
Acadêmicos de Niterói A 'Caçulinha de Niterói' desfilou com garra em 2026, mas terminou na 14ª colocação (originalmente zona de rebaixamento). Beneficiada pela mudança no regulamento para 2027, a escola agora foca em uma reestruturação para subir na tabela.
União da Ilha do Governador Uma das grandes favoritas do público, a Ilha bateu na trave em 2026, conquistando a 4ª colocação. Para 2027, a escola do Cuca entra novamente com status de postulante ao título.
Unidos da Ponte A escola de São João de Meriti fez um desfile correto em 2026 e garantiu o 11º lugar. Para o próximo ano, a meta é buscar o top 5 da competição.
Unidos de Bangu Fechando a primeira noite, a escola mais antiga da Zona Oeste chega após ter ficado na 12ª posição no carnaval de 2026.
Acadêmicos de Santa Cruz A Santa Cruz abre o sábado de desfiles retornando à Sapucaí após ser a Campeã da Série Prata em 2026. A escola da Zona Oeste volta com força total para se reafirmar na Série Ouro.
Inocentes de Belford Roxo A Caçulinha da Baixada ficou na 13ª colocação em 2026. Assim como outras agremiações, foi mantida no grupo pela expansão de vagas e agora aposta no retorno do carnavalesco Wagner Gonçalves.
Estácio de Sá O 'Berço do Samba' fez um desfile tecnicamente forte em 2026, terminando na 6ª colocação. É sempre uma das escolas mais aguardadas e candidata natural ao acesso.
Unidos de Padre Miguel A escola do Boi Vermelho segue sua busca incansável pelo Grupo Especial. Em 2026, conquistou a medalha de bronze com o 3º lugar, ficando muito próxima da vaga.
Arranco do Engenho de Dentro O Arranco garantiu sua permanência com o 10º lugar no último carnaval. Para 2027, a escola busca um enredo que a coloque na briga pela parte de cima da tabela.
Império Serrano O 'Reizinho de Madureira' é o grande nome do grupo. Após o Vice-campeonato em 2026, a escola teve o direito de escolher sua posição de desfile e optou por ser a sexta de sábado, posição estratégica para quem busca o título.
Em Cima da Hora A escola de Cavalcanti surpreendeu positivamente em 2026, conquistando uma excelente 5ª colocação, sua melhor performance em anos recentes.
Botafogo Samba Clube Em seu segundo ano na Série Ouro, a escola ligada à torcida alvinegra busca subir degraus após o 9º lugar conquistado em 2026.
União do Parque Acari A caçula da Série Ouro terá a responsabilidade de encerrar o Carnaval 2027 do grupo de acesso. Em 2026, a escola ficou na 10ª posição (empatada em pontos com o Botafogo).