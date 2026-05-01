Entretenimento Série Ouro 2027: divulgada a ordem dos desfiles das escolas de samba A Série Ouro do Carnaval carioca já conhece o seu roteiro para 2027. Em um sorteio realizado na noite de 27 de abril de 2026, a Liga RJ definiu a ordem dos desfiles que ocorrerão na Marquês de Sapucaí na sexta-feira (5 de fevereiro) e no sábado (6 de fevereiro). Com um regulamento especial, o grupo contará com 17 agremiações e, pela primeira vez em anos, as duas primeiras colocadas garantirão o acesso ao Grupo Especial de 2028. Por Flipar

Gustavo Domingues/Riotur