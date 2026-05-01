Animais Antes de cadela Laika, uma gata francesa superou astronautas, chegou ao espaço e teve destino trágico Embora a cadela Laika ocupe o posto de animal mais famoso da corrida espacial, a trajetória da gata Félicette também merece destaque como um registro singular e melancólico desse período. Isso porque, em 18 de outubro de 1963, a pequena gata francesa se tornou o único felino a viajar ao espaço, em uma missão conduzida pelo programa espacial da França. Escolhida entre outros animais por seu porte e comportamento dócil, ela embarcou no foguete Véronique AG1, lançado a partir do Deserto do Saara, n Por Flipar

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