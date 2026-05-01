Filmes e Séries Ana de Armas comemora 38 anos e recebe homenagens após rompimento com Tom Cruise Ana de Armas completou 38 anos de idade no dia 30 de abril de 2026 e recebeu muitas mensagens de felicitações em suas redes sociais. A atriz compartilhou algumas dessas mensagens pelos stories do Instagram e agradeceu pelo carinho de todos. Entre elas, estava a mensagem da atriz Juana Acosta, que compartilhou nos Stories uma selfie ao lado de Ana e escreveu: “Feliz aniversário, Ana. Amo você”. Além disso, Ana também repostou uma publicação de uma página de fãs, que trazia uma foto da atriz acomp Por Flipar

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