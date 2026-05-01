Ana de Armas comemora 38 anos e recebe homenagens após rompimento com Tom Cruise

Em 2025, Ana de Armas apareceu em destaque na mídia devido ao seu relacionamento com Tom Cruise. Em um primeiro momento, surgiram rumores de uma relação entre os dois depois de eles serem flagrados juntos em diversas ocasiões, inclusive no aniversário dela. Depois, o relacionamento foi confirmado, mas chegou ao fim em outubro. Aliás, no mês seguinte ao término, ela apareceu ao lado do empresário brasileiro Marcelo Valente e levantou rumores de relacionamento. Vale mencionar também que Cruise não
No âmbito profissional, a agenda de Ana de Armas segue movimentada com novos projetos. A atriz foi confirmada como protagonista da versão norte-americana de 'Suor”, longa polonês que foi selecionado para o Festival de Cannes. Na adaptação produzida pela AGC Studios, Ana interpretará Emma Kent, uma influenciadora fitness que tenta alcançar o sucesso de uma famosa estrela das redes sociais. Entretanto, sua vida aparentemente perfeita entra em crise após um encontro problemático com um fã obsessivo
Saiba mais, a seguir, sobre Ana de Armas. Nascida em Santa Cruz del Norte, em Cuba, no dia 30 de abril de 1988, ela também possui nacionalidade espanhola devido aos seus avós maternos serem espanhóis. Filha de um professor e de uma profissional de recursos humanos, cresceu em Havana e, na adolescência, começou a estudar na Escola Nacional de Teatro de Cuba.
De Armas fez sua estreia como atriz em 2006 no papel de Marie em “Uma Rosa da França”. Aos 18 anos, mudou-se para a Espanha e conseguiu seu primeiro papel de protagonista, que também se tornou seu primeiro grande sucesso, na série espanhola “O Internato”, na qual interpretou Carolina Leal.
Depois, a atriz cubana apareceu em produções como “Grandes Mentiras”, “Hispania, La Leyenda” e “Blind Alley”, mas decidiu seguir carreira em Hollywood. Então, aprendeu inglês e se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2014. No mesmo ano, apareceu no filme “Por um Punhado de Beijos”.
Em seguida, estrelou “Bata Antes de Entrar” ao lado de Keanu Reeves, com quem também contracenou no filme de 2016 “Exposed”. Com o avanço da carreira, a atriz teve um papel de destaque em “Cães de Guerra”, como a esposa do personagem interpretado por Miles Teller. Em 2017, Ana atuou no thriller de ação francês “No Limite” e em “Blade Runner 2049”.
De Armas também integrou o elenco de “Entre Facas e Segredos”, dirigido por Rian Johnson, no qual atuou ao lado de nomes como Daniel Craig, Jamie Lee Curtis e Chris Evans. Pela performance, foi indicada ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Comédia ou Musical.
Ana participou do filme “Sérgio”, no qual interpretou Carolina Larriera ao lado do brasileiro Wagner Moura, em 2020. Também teve uma breve aparição em “007 - Sem Tempo para Morrer”, último filme de Daniel Craig como James Bond. Em 2022, protagonizou o thriller “Águas Profundas”, baseado no romance homônimo de Patricia Highsmith, ao lado de Ben Affleck. Também estrelou, ao lado de Ryan Gosling e Chris Evans, o filme de ação da Netflix “Agente Oculto”.
De Armas foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 2023 por sua atuação como Marilyn Monroe em “Blonde” e se tornou a primeira cubana indicada nesta categoria. Depois, revelou ter enfrentado resistência para interpretar Marilyn, inclusive por causa do sotaque, mas conseguiu convencer os produtores de que era a escolha certa. Antes do lançamento do filme, Brad Pitt, um dos produtores do longa, saiu em sua defesa e afirmou que ela era a escolha ideal para o papel.
A atriz estrelou ao lado de Chris Evans a comédia romântica de ação da Apple TV+ “Ghosted - Sem Resposta” em 2023. No ano seguinte, esteve no elenco de “Eden”, filme dirigido por Ron Howard e que também contou com Jude Law, Vanessa Kirby e Sydney Sweeney no elenco.
Em 2025, Armas interpretou a protagonista Eve, uma dançarina e assassina que entra em uma organização secreta de assassinos e busca vingança contra os responsáveis pela morte de seu pai na infância, no filme de ação “Bailarina', do Universo de 'John Wick”, spin-off da popular franquia estrelada por Keanu Reeves.