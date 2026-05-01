Galeria Dorival Caymmi: relembre a trajetória do artista que virou referência na música popular baiana No dia 30 de abril de 1914, nasceu em Salvador, na Bahia, Dorival Caymmi, um dos artistas mais importantes da história da música brasileira e uma das principais referências da música popular brasileira. Cantor, compositor, instrumentista, poeta e ator, ele construiu uma carreira com obras marcadas pela identidade regional, pelas tradições afro-brasileiras e pela ligação com o mar. A isso se somam a grande riqueza melódica, a simplicidade e o lirismo que tornaram suas músicas atemporais. Por Flipar

Arquivo Nacional/Wikimedia Commons