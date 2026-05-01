Dorival Caymmi: relembre a trajetória do artista que virou referência na música popular baiana

Ao longo da carreira, Caymmi criou clássicos que marcaram a música brasileira, como “O que é que a baiana tem?”, “Samba da Minha Terra”, “Marina”, “Maracangalha”, “Saudade da Bahia”, “O Mar”, “Rosa Morena”, “Acalanto” e “Canção da Partida”. Além disso, suas composições foram gravadas por grandes artistas e influenciaram outras gerações. Vale destacar que seus filhos Dori Caymmi, Danilo Caymmi e Nana Caymmi seguiram carreira artística, assim como as netas Alice Caymmi e Juliana Caymmi.
Inclusive, para celebrar a data e homenagear o avô, Alice Caymmi lançou, no dia 30 de abril de 2026, o álbum “Caymmi”. Um projeto que revisita clássicos do artista, mas repaginados. Com novos arranjos, ele reúne releituras de músicas como “Maracangalha”, “Dois de Fevereiro”, “Morena do Mar” e “O que é que a baiana tem?” com uma abordagem mais moderna.
Desde a infância, Dorival Caymmi conviveu com a música dentro de casa. Seu pai, funcionário público e músico amador, tocava piano, violão e bandolim, enquanto sua mãe costumava cantar no ambiente familiar. Ainda menino, Caymmi participou de coro de igreja como baixo-cantante.
O contato com o fonógrafo e, depois, com a vitrola também despertou sua admiração pelas canções populares. Aos treze anos, interrompeu os estudos e começou a trabalhar na redação do jornal “O Imparcial”, em Salvador. Depois do fechamento do jornal, se tornou vendedor de bebidas.
Em 1930, Dorival Caymmi escreveu sua primeira composição, “No Sertão”. Poucos anos depois, estreou como cantor e violonista em programas da Rádio Clube da Bahia. Em 1935, apresentou o programa musical “Caymmi e Suas Canções Praieiras”. Pouco depois, venceu um concurso de músicas de carnaval com o samba “A Bahia Também Dá”.
Incentivado pelo diretor Gilberto Martins, da Rádio Clube da Bahia, decidiu se mudar para o Rio de Janeiro em 1938. Após chegar à cidade, Caymmi conseguiu pequenos trabalhos na imprensa e, nesse período, conheceu personalidades como Carlos Lacerda e Samuel Wainer, mas nunca desistiu da música.
Ele estreou cantando duas canções na Rádio Tupi em junho de 1938, ainda sem contrato fixo. Entretanto, como fez sucesso, passou a cantar dois dias por semana, além de participar do programa “Dragão da Rua Larga”. Foi nesse programa que apresentou a música “O Que é Que a Baiana Tem?”, composta em 1938.
Depois, a música “O Que É Que a Baiana Tem?” se tornou um grande sucesso ao ser interpretada por Carmen Miranda no filme “Banana da Terra”. O sucesso da canção ajudou a impulsionar a carreira de Carmen Miranda em Hollywood. A partir daí, diversas composições de Caymmi fizeram sucesso e mudaram a história da música brasileira.
Na dÃ©cada de 1970, a canÃ§Ã£o â??SuÃte do Pescadorâ? fez sucesso no Brasil e em alguns outros paÃses, como na antiga UniÃ£o SoviÃ©tica. Isso aconteceu porque a mÃºsica integrou a trilha sonora do filme â??CapitÃ£es da Areiaâ?, dirigido por Hall Bartlett e inspirado na obra de Jorge Amado.
Em 1986, a escola de samba EstaÃ§Ã£o Primeira de Mangueira apresentou o enredo â??Caymmi mostra ao Mundo o que a Bahia e a Mangueira tÃªmâ?. O desfile conquistou o tÃtulo do Carnaval Carioca daquele ano. DÃ©cadas depois, em 2014, a Ãguia de Ouro homenageou o centenÃ¡rio do artista com o enredo â??A Velha Bahia apresenta o centenÃ¡rio do poeta cancioneiro Dorival Caymmiâ?.
Dorival Caymmi morreu em 16 de agosto de 2008, aos 94 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro, vítima de insuficiência renal causada por complicações de um câncer renal que enfrentava havia nove anos. A morte do artista aconteceu apenas dez dias após sua esposa, Stella Maris, entrar em coma em razão de complicações cardíacas.