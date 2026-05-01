Monroe e os ‘pais fundadores’ dos Estados Unidos: um legado compartilhado

Nascido em 28/4/1758 na Virgínia, Monroe cresceu em uma família de proprietários rurais e perdeu os pais ainda jovem, sendo apoiado por seu tio Joseph Jones. Estudou na Faculdade de William & Mary, mas abandonou os estudos para se alistar no Exército Continental durante a Revolução Americana. Sua participação foi marcada por bravura, incluindo ferimentos graves na Batalha de Trenton, o que lhe rendeu reconhecimento e promoções militares, tornando-se símbolo da dedicação juvenil à causa da indepe
Após a guerra, Monroe iniciou carreira política e estudou direito sob orientação de Thomas Jefferson, com quem desenvolveu uma relação próxima. Foi eleito senador, governador da Virgínia e ocupou cargos diplomáticos na França e no Reino Unido, destacando-se em negociações internacionais. Essa experiência consolidou sua reputação como figura versátil, capaz de transitar entre o campo militar, legislativo e diplomático, além de reforçar sua imagem como homem de confiança em missões delicadas.
Monroe foi peça-chave no processo da Compra da Louisiana em 1803, quando os Estados Unidos adquiriram vasto território da França. Essa negociação ampliou significativamente o espaço para expansão e fortaleceu a posição estratégica do país. O episódio também evidenciou sua habilidade diplomática e confiança recebida de Jefferson.
Durante a presidência de James Madison, Monroe serviu como Secretário de Estado e Secretário de Guerra, acumulando responsabilidades em momentos críticos. Sua atuação foi fundamental na condução da política externa e na defesa nacional durante a Guerra de 1812. Essa experiência o preparou para assumir a presidência com credenciais sólidas.
Eleito presidente em 1817, Monroe governou por dois mandatos até 1825 no que ficou conhecido como a “Era dos Bons Sentimentos”, marcada por relativa estabilidade política e crescimento econômico. Ao concluir sua trajetória como presidente, consagrou-se como último dos fundadores a liderar o país. A seguir, veja quem foram os demais Pais Fundadores, cujas ideias se entrelaçam com seu legado.
George Washington foi comandante do Exército Continental e primeiro presidente, consolidando a república nascente e sendo lembrado como “Pai da Pátria”. Já Thomas Jefferson, autor principal da Declaração de Independência e terceiro presidente, promoveu a expansão territorial e defendeu ideais republicanos. Ambos moldaram a identidade política e institucional dos Estados Unidos.
John Adams foi advogado, diplomata e segundo presidente, com papel decisivo em negociações internacionais e na defesa da independência. Por sua vez, Benjamin Franklin, cientista e diplomata, conquistou apoio vital da França para a causa revolucionária e se destacou como inventor e intelectual. Suas contribuições foram essenciais para legitimar e fortalecer a nova nação.
James Madison é considerado o “Pai da Constituição”, quarto presidente e defensor da separação de poderes e dos direitos individuais. Alexander Hamilton, primeiro Secretário do Tesouro, criou o sistema financeiro e defendeu um governo central forte. Juntos, moldaram a estrutura política e econômica duradoura dos Estados Unidos.
Após conhecer os demais Pais Fundadores, é essencial retornarmos a Monroe para a compreensão de como ele se destacou com iniciativas próprias. Em 1823, proclamou a Doutrina Monroe, estabelecendo que as Américas não deveriam ser alvo de colonização ou intervenção europeia. Esse marco da política externa consolidou sua posição como líder que projetou os Estados Unidos no cenário hemisférico.
Depois de afirmar a posição dos Estados Unidos no mundo com a Doutrina Monroe, seu governo também precisou lidar com tensões internas. O Missouri Compromisso de 1820 buscou equilibrar estados escravistas e livres, adiando conflitos que explodiriam décadas depois. Apesar de defender ideais republicanos, Monroe foi proprietário de escravizados, expondo o paradoxo entre liberdade nacional e servidão.
Após deixar a presidência, Monroe enfrentou dificuldades financeiras e mudou-se para Nova York., onde morreu em 4 de julho de 1831, coincidindo simbolicamente com o aniversário da independência americana. Seu legado como último dos fundadores reforça a aura histórica em torno dessa geração e encerra uma era decisiva na consolidação da república americana. Na foto, Nova York em 1830.