Educação Monroe e os ‘pais fundadores’ dos Estados Unidos: um legado compartilhado James Monroe foi um dos grandes nomes da história dos Estados Unidos, último dos fundadores a ocupar a presidência e protagonista de momentos decisivos. Sua trajetória atravessa a Revolução Americana, a construção das instituições republicanas e a consolidação da política externa. Ao lado de figuras como Washington, Jefferson e Madison, ajudou a moldar a identidade nacional. A Doutrina Monroe, lançada em 1823, tornou-se um marco da política hemisférica, ao declarar oposição ao colonialismo europ Por Flipar

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