Entretenimento Guia de Acesso: O que não levar para o show da Shakira no Rio Para garantir uma entrada tranquila no show da Shakira no Rio, é essencial seguir as normas de segurança. A organização costuma ser rigorosa para agilizar as filas e assegurar o bem-estar dos fãs. Conhecer a lista de itens proibidos evita descartes indesejados e atrasos nos portões de acesso. Por Flipar

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