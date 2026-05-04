Artes Entre suspiros e horizontes: as pontes de Veneza Veneza é uma cidade única no mundo, construída sobre mais de cem pequenas ilhas ligadas por pontes que se tornaram símbolos de sua identidade. Cada ponte guarda segredos de épocas distintas, desde o esplendor medieval até o refinamento renascentista. O fascínio está em como se tornaram parte inseparável da paisagem urbana, moldando o cotidiano dos habitantes e o imaginário dos viajantes. Ao conhecer suas histórias, descobre-se muito mais do que arquitetura: revela-se o espírito resiliente de uma Por Flipar

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