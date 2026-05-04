Entretenimento Quem foi Sergio Leone ? Diretor italiano revolucionou o gênero Faroeste Sergio Leone foi um diretor de cinema italiano conhecido, principalmente, por popularizar o chamado “spaghetti western”, também conhecido como “Faroeste Macarrônico”, subgênero de filmes de faroeste produzidos na Itália, mas ambientados no Velho Oeste americano do século XIX. Nascido em 3 de janeiro de 1929, seu pai foi um pioneiro da indústria cinematográfica, enquanto sua mãe era atriz. Leone se envolveu desde cedo com o cinema. Durante anos, trabalhou como assistente de diretores italianos e Por Flipar

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