Boricha, o chá de cevada tostada que faz parte da vida sul-coreana

O boricha tem raízes antigas na Coreia, onde a cevada era cultivada em larga escala e aproveitada não apenas como alimento, mas também como bebida aromática. Tornou-se hábito servir o chá em casas e restaurantes, reforçando a ideia de acolhimento e simplicidade no cotidiano coreano e criando vínculos sociais e duradouros. Sua tradição mostra como práticas agrícolas se transformaram em elementos culturais que atravessam gerações e permanecem vivas até hoje, mantendo relevância comunitária e ident
A base do boricha é a cevada torrada, que ao ser fervida em água libera aroma e sabor característicos, criando uma bebida leve e tostada que agrada diferentes paladares. O preparo pode variar entre infusões rápidas ou cozimento prolongado, resultando em intensidades diferentes de sabor e aroma, adaptando-se às preferências.
Essa versatilidade reflete a adaptação da bebida às ocasiões e às necessidades, mantendo sempre sua essência saudável e refrescante, além de ser prática e acessível no dia a dia. Sachês de borricha facilitam o preparo na água quente.
Na Coreia´do Sul, o boricha é servido em restaurantes como substituto da água, mostrando sua presença constante na vida social e cultural. Em casa, é comum encontrá-lo gelado em garrafas durante o verão ou quente em chaleiras no inverno, adaptando-se às estações. Essa rotina evidencia como a bebida se tornou parte inseparável do dia a dia coreano, marcando momentos de convivência.
Hoje, o boricha ultrapassa fronteiras e aparece em mercados internacionais, despertando curiosidade de quem busca alternativas saudáveis. Sua simplicidade e sabor tostado o tornam atraente para consumidores que desejam reduzir cafeína sem abrir mão de tradição. O chá é vendido em versões industrializadas, em caixas ou garrafas, nos mercados.