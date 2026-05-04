Estilo de Vida Boricha, o chá de cevada tostada que faz parte da vida sul-coreana O boricha é um chá tradicional da Coreia do Sul feito a partir de grãos de cevada torrados, conhecido pelo sabor tostado e por não conter cafeína. Consumido tanto quente quanto frio, entrou no cotidiano das famílias, servido em refeições e até oferecido em restaurantes como alternativa à água. Sua popularidade está ligada ao equilíbrio entre simplicidade e benefícios à saúde, já que hidrata e auxilia na digestão. Além disso, carrega valor cultural, representando aconchego e hospitalidade, e refl Por Flipar

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