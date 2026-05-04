Galeria Sabores e curiosidades da falooda, a bebida asiática que parece sobremesa A falooda é uma bebida tradicional do sul da Ásia que se aproxima de uma sobremesa líquida, combinando leite, macarrão fino, sementes e xaropes em uma mistura rica em texturas e sabores. Sua origem remonta a séculos de práticas culturais e gastronômicas, sendo apreciada em países como Índia, Paquistão e Bangladesh. O preparo envolve camadas que vão do doce ao refrescante, criando experiência sensorial única. Além de ser consumida em ocasiões festivas, tornou-se símbolo de hospitalidade e celebra Por Flipar

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