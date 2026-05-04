Estilo de Vida Segredos da gôndola: a arte de construir o símbolo de Veneza As gôndolas de Veneza são um dos símbolos mais reconhecidos da cidade italiana, representando tradição, cultura e romantismo. Utilizadas há séculos como meio de transporte nos canais, tornaram-se parte essencial da identidade local. A construção artesanal de cada gôndola envolve técnicas transmitidas de geração em geração, garantindo autenticidade e beleza. Formato elegante e equilíbrio perfeito permitem navegar com suavidade pelos estreitos canais. Além de transporte, elas se tornaram atração t Por Flipar

Peter K Burian/Wikimédia Commons