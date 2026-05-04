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Cidades brasileiras que fazem fronteira com a Argentina se destacam

O dia 30 de novembro marca o Dia da Amizade Brasil-Argentina, criado para fortalecer os laços de cooperação entre os dois países, que compartilham uma extensa fronteira de cerca de 1,2 mil quilômetros.

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Instituída em 2004 por um acordo bilateral, a data simboliza o compromisso mútuo com a paz, o desenvolvimento e a prosperidade conjunta. Conheça, então, um pouco mais sobre este dia e também sobre as principais cidades que fazem fronteira com nossos Hermanos.

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A relação entre Brasil e Argentina, que envolve estreitos vínculos culturais, comerciais e políticos, é particularmente visível nas cidades brasileiras que fazem fronteira com a Argentina, locais onde a interação cotidiana e a troca de influências refletem a profundidade dessa amizade.

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A fronteira entre Brasil e Argentina, com mais de 1.200 quilômetros de extensão, não é apenas uma linha geográfica, mas também uma região de intensa interação cultural e histórica.

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Essa delimitação, que foi formalizada por tratado em 1898 e ajustada ao longo do tempo, abrange importantes marcos naturais, como as Cataratas do Iguaçu e os rios Iguaçu, Santo Antônio, Peperi Guassu e Uruguai.

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Essas áreas são notórias pela biodiversidade, mas também carregam uma rica herança de disputas e colaborações que moldaram a relação entre os dois países.

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As cidades que se encontram ao longo dessa fronteira, como Foz do Iguaçu, no Paraná, e São Borja, no Rio Grande do Sul, têm um papel importante nesse intercâmbio, servindo como pontos de convergência cultural e política.

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Foz do Iguaçu, no extremo Oeste do Paraná, é sem dúvida a cidade brasileira mais famosa em termos turísticos na fronteira com a Argentina.

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Localizada na região da Tríplice Fronteira, onde também se encontram Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na Argentina, Foz do Iguaçu se destaca pela proximidade com o Parque Nacional do Iguaçu, um dos maiores atrativos turísticos da região.

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O parque, compartilhado entre Brasil e Argentina, é reconhecido mundialmente como Patrimônio da Humanidade e protege uma das maiores e mais imponentes quedas d'água do planeta.

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Foz do Iguaçu, além de ser um ponto de convergência entre diferentes culturas, também é um polo de intercâmbio comercial e econômico, recebendo turistas de todo o mundo, muitos deles vindos diretamente da Argentina.

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Ao sul, no Rio Grande do Sul, as cidades de São Borja, Uruguaiana e Itaqui são importantes representantes dessa amizade entre os dois países.

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São Borja, por exemplo, é conhecida como o berço e a última morada do presidente Getúlio Vargas. Sua proximidade com a cidade argentina de Posadas, na província de Misiones, reforça os laços regionais.

A cidade de Porto Xavier, também no Rio Grande do Sul, serve como um ponto de passagem entre o Brasil e a Argentina por meio de balsas que cruzam o Rio Uruguai, facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias entre os dois países.

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A presença de imigrantes argentinos e a troca constante de bens e serviços tornam essas regiões um reflexo vivo da cooperação bilateral.

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O Dia da Amizade Brasil-Argentina é mais do que uma data comemorativa: é uma oportunidade de refletir sobre a importância da cooperação entre os dois países em várias esferas.

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A assinatura do tratado em 2004 pelos presidentes Lula e Kirchner foi um marco, consolidando o 30 de novembro como um dia de celebração de uma amizade sólida, construída ao longo de décadas de convivência e compartilhamento de interesses.

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Além do comércio bilateral e dos intercâmbios culturais, a data também enfatiza a cooperação política e educacional entre os dois países.

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O comércio entre Brasil e Argentina é um pilar fundamental dessa parceria. Ambos os países são interdependentes em várias áreas, e a fronteira serve como um corredor vital para o fluxo de bens e serviços.

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A troca cultural, por sua vez, é igualmente importante. Festivais, eventos artísticos e até mesmo feiras gastronômicas são realizados para promover o entendimento e a valorização das culturas de ambos os países, com destaque para as culinárias típicas.

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Além disso, a educação desempenha um papel essencial na construção dessa amizade. Programas de intercâmbio entre universidades brasileiras e argentinas, bem como projetos de pesquisa conjuntos, reforçam os laços acadêmicos e científicos entre as duas nações.

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A relação Brasil-Argentina, com suas nuances de rivalidade esportiva, como no futebol, e suas profundas raízes culturais e econômicas, mostra que, apesar das diferenças, o respeito e a amizade sempre prevalecem.

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Em um mundo cada vez mais globalizado, a cooperação entre os dois países sul-americanos é fundamental não só para o fortalecimento de suas economias, mas também para a promoção da paz e da prosperidade na América do Sul.

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Que o Dia da Amizade Brasil-Argentina continue sendo um símbolo dessa união, servindo como um lembrete do potencial que a colaboração entre nações pode oferecer para o futuro.

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