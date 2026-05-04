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Confira a espantosa semelhança de famosos da atualidade com gente do passado

O ator britânico Rupert Grint, famoso por interpretar o personagem Rony Weasley na franquia 'Harry Potter', fez 36 anos no dia 24 de agosto. E sua semelhança com o ator com David Wilkie (1785-1841), artista plástico escocês va virada dos séculos 18 e 19 é espantosa . Veja outras celebridades que também têm 'sósias do passado'

Por Flipar
Divulgação/domínio público

Que tal este homem do passado, que lembra muito o ator e comediante americano Eddie Murphy?

David Shankbone/ domínio público

O ator canadense, nascido no Líbano, Keanu Reeves, se parece ou não com o ator francês Paul Mounet (1847-1922)?

Gordon Correll wikimedia commons/ domínio público

Este rapaz fotografado em sua cerimônia de casamento em 1961 lembra o ator americano Matt Damon.

Miguel Angel Azua Garcia wikimedia commons/ Arquivo pessoal autor desconhecido

Este homem foi fotografado em 1890 e se parece com o ator e dançarino John Travolta. O retrato chegou até a ser vendido por 50 mil dólares!

Roland Godefroy e autor desconhecido

Olha ele aí de novo! Muita gente apontou que o John Travolta é idêntico a essa mulher do passado.

autor desconhecido e Reprodução Instagram

O ator americano Leonardo DiCaprio e essa mulher de origem desconhecida, Judy Zipper.

autor desconhecido e reprodução de cena

O ator americano Nicolas Cage, famoso por filmes como 'A Outra Face' (1997), tem como 'sósia do passado' este homem da foto.

Instagram/ e autor desconhecido domínio público

Este é Nicolae Grigorescu (1838-1907), que foi um pintor romeno. Dizem que ele é a cara do ator americano Orlando Bloom, conhecido por filmes como 'Senhor dos Anéis' e 'Piratas do Caribe'.

domínio público/Instagram

O Papa Gregório IX, pintado por Raphael Sanzio em 1511, lembra o ator americano Sylvester Stallone.

Alan Light wikimedia commons e domínio público

Rudolf Steiner (1861-1925), filósofo e esoterista austríaco, parece muito o ator britânico Jeremy Irons.

reprodução/instagram

E o ator americano Bruce Willis ('Duro de Matar') o general do Exército dos EUA Douglas MacArthur (1880-1964)?

Reprodução

O ator e músico americano Jack Black tem um sósia: o escritor Paul Revere (1735-1818), mensageiro da Guerra da Independência dos EUA.

Reprodução

O empresário Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, é idêntico a Filipe IV (1268-1314), que reinou na França desde 1285 até morrer.

Brian Solls e domínio público

Essa é a avó de um internauta que percebeu a semelhança dela com uma atriz famosíssima: Scarlet Johansson.

arquivo pessoal e Reprodução Instagram

Millard Fillmore (1800-1874), que foi presidente dos EUA de 1850 a 1853, com uns quilinhos a menos seria a cara do ator americano Alec Baldwin.

Gage Skidmore wikimedia commons / Domínio público

O ator americano Elijah Wood, que viveu Frodo em 'Senhor dos Anéis' e esta mulher beduína da década de 1900. Parecem cópias!

domínio público e reprodução Instagram

O cantor e ator Justin Timberlake tem como sósia esse bandido do passado.

Lance Cpf Emmanuel Ramos wikimedia commons e autor desconhecido

O ator britânico Daniel Radcliffe, quando menino, e essa mulher desconhecida do passado. Será magia?

Autor desconhecido e Divulgação

Alexandre Severo (208-235), o último imperador da Dinastia dos Severos, no Império Romano, e o rapper e compositor Eminem. Será que forçaram a barra nesse?

domínio público e reprodução Instagram

O ator americano Matthew McConaughey e Andrew Sanders, que viveu no Alabama. Seu bisneto postou sua foto ao perceber o quanto ele se parecia com o astro de Hollywood.

Reprodução

Mais um bisneto que reparou a semelhança do bisavô com um ator famoso, dessa vez Johhny Depp, o eterno Jack Sparrow de 'Piratas do Caribe'.

autor desconhecido e Reprodução Instagram

Impressionante a semelhança entre a atriz egípcia Zubaida Tharwat e a americana Jennifer Lawrence, vencedora do Oscar por 'O Lado Bom da Vida' (2012).

domínio público e reprodução instagram

Por fim — e não menos impressionante —, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que foi o Rei da França de 1498 até sua morte.

domínio público e Divulgação Kremlin

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