Galeria Descoberta impressiona e reacende o legado de Atena e dos grandes deuses da mitologia grega Uma descoberta arqueológica recente chamou atenção ao revelar uma estátua de cerca de dois metros da deusa Atena na Turquia, reforçando a presença e a influência da cultura grega em regiões fora da Grécia continental. A peça, feita em mármore, destaca o refinamento artístico do período e a importância religiosa atribuída à deusa. Esses achados ajudam a compreender melhor como o culto a Atena se espalhou ao longo do mundo antigo, acompanhando a expansão cultural helênica. Além disso, evidenciam c Por Flipar

Divulgação Ministério da Cultura da Turquia