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Descoberta impressiona e reacende o legado de Atena e dos grandes deuses da mitologia grega

Uma descoberta arqueológica recente chamou atenção ao revelar uma estátua de cerca de dois metros da deusa Atena na Turquia, reforçando a presença e a influência da cultura grega em regiões fora da Grécia continental. A peça, feita em mármore, destaca o refinamento artístico do período e a importância religiosa atribuída à deusa. Esses achados ajudam a compreender melhor como o culto a Atena se espalhou ao longo do mundo antigo, acompanhando a expansão cultural helênica. Além disso, evidenciam c

Por Flipar
Divulgação Ministério da Cultura da Turquia

Atena é uma das divindades mais importantes da mitologia grega, conhecida como a deusa da sabedoria, da estratégia de guerra e das artes. Ela representa a inteligência e o pensamento racional, diferentemente de outras divindades ligadas à força bruta.

Domínio público

Segundo o mito, Atena nasceu da cabeça de Zeus, já adulta e armada, simbolizando sua ligação direta com a razão e o poder divino. Esse nascimento incomum reforça sua posição única entre os deuses do Olimpo.

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A deusa também é considerada protetora da cidade de Atenas, que recebeu seu nome em homenagem a ela. Seu símbolo mais conhecido é a coruja, associada à sabedoria e à vigilância.

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No contexto religioso, Atena era amplamente cultuada em templos, sendo o Partenon o mais famoso deles. Esses espaços funcionavam como centros espirituais e políticos nas cidades gregas.

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A mitologia grega, da qual Atena faz parte, é composta por um vasto conjunto de deuses que representam forças da natureza e aspectos da vida humana. Entre eles, Zeus ocupa o papel central como rei dos deuses.

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Zeus é associado ao céu e aos raios, sendo a autoridade máxima do Olimpo. Sua figura simboliza poder, justiça e controle sobre o destino dos mortais e dos próprios deuses.

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Outro deus importante é Poseidon, irmão de Zeus, que governa os mares. Ele era temido por sua capacidade de provocar tempestades e terremotos, refletindo o caráter imprevisível da natureza.

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Hades, por sua vez, reina sobre o mundo dos mortos. Apesar de muitas vezes ser visto como sombrio, ele não era considerado maligno, mas sim o guardião do equilíbrio entre vida e morte.

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Afrodite representa o amor e a beleza, sendo uma das figuras mais populares da mitologia. Sua influência está ligada às paixões humanas e aos relacionamentos.

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Ares, o deus da guerra, simboliza o lado violento dos conflitos, em contraste com Atena, que representa a estratégia e a inteligência militar. Essa dualidade mostra como os gregos compreendiam diferentes aspectos da guerra.

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Apolo é um dos deuses mais versáteis da mitologia grega, ligado à luz, à música, à medicina e às profecias. Filho de Zeus e irmão gêmeo de Ártemis, ele também era associado ao Sol em fases posteriores da tradição. Seu oráculo em Delfos era um dos mais respeitados do mundo antigo.

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Ártemis, por sua vez, é a deusa da caça, da natureza selvagem e da proteção das mulheres e crianças. Independente e ligada aos ciclos naturais, ela simboliza a liberdade e a força feminina. Frequentemente representada com arco e flechas, é uma das divindades mais reverenciadas do panteão grego.

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