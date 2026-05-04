Coqueiros: o símbolo das regiões tropicais que virou cartão-postal pelo mundo

Ao longo do tempo, o coqueiro se transformou em um dos principais símbolos visuais das regiões tropicais. Sua silhueta elegante, com tronco inclinado e folhas abertas, passou a representar descanso, calor e proximidade com o mar. Por isso, aparece com frequência em cartões-postais, campanhas de turismo e imagens que evocam férias e paisagens paradisíacas. Mais do que uma planta, tornou-se um ícone cultural associado à ideia de tranquilidade e beleza natural.