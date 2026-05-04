Galeria Surreal! Atração do Beach Park, no Ceará, desbanca os Estados Unidos e entra para o Guinness O Beach Park, parque aquático localizado no litoral do Ceará, acaba de entrar para o Guinness World Records com uma conquista inédita: a montanha-russa aquática conhecida como 'Surreal' é agora oficialmente a mais alta do mundo! Com 28 metros de altura, a atração superou a estadunidense Tsunami Surge, do Six Flags Hurricane Harbor Chicago, em Gurnee, Illinois, que liderava o ranking desde 2021 com 26 metros. O título foi conquistado após medição técnica e celebrado em cerimônia realizada no próp Por Flipar

Divulgac?a?o/Beach Park