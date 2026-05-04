Animais Líquido mais valioso do mundo é oriundo de bicho peçonhento O que você responderia se te perguntassem qual o líquido mais valioso do mundo? Uma coisa é certa: ninguém diria que é o veneno de um escorpião. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Por Flipar

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