Famosos que têm TOCs: manias e obsessões

Charlize Theron - A atriz sul-africana tem mania de checar todas as gavetas e os armários quando chega a algum local.
Justin Timberlake - O cantor, compositor, dublador, ator, dançarino, empresário e multi-instrumentista americano tem múltiplos talentos. Mas, além de ter déficit de atenção e hiperatividade, sua mania de arrumar objetos é tamanha que ele se esquece de fazer outras coisas, numa perda temporária da memória.
Katy Perry - A cantora americana disse que os TOCs pioram quando ela faz show. Fica irritada com maquiagens quebradas, pelos de animais de estimação e marcas de digitais em óculos.
Penélope Cruz - A atriz espanhola declarou que tem superstições e TOCs. A pior obsessão, que faz com que ela desperdiçe tempo, é abrir e fechar a porta diversas vezes.
Rei Charles - Mantém um assento sanitário só para ele, exige uma marca de papel higiênico e evita tocar em superfícies. Não usa qualquer caneta e deu piti com um funcionário na hora de assinar um documento.
Tom Cruise - O ator americano passou a carregar um lenço da sorte no bolso desde que sua carreira deslanchou em 1986, com o sucesso 'Top Gun'. E esse lencinho deve ser poderoso. Desde então, Cruise não parou de fazer sucesso.
Colin Farrell - O ator irlandês ficou tão desesperado ao perder o seu 'cinto da sorte' (presente do pai), que ofereceu 16 mil libras (R$ 122 mil) a quem encontrasse o acessório. Não adiantou. Colin é do tipo que só se sente bem com um amuleto.
Cameron Diaz - A atriz americana, que se aposentou, tem o hábito de lavar a mão várias vezes ao longo do dia. Só usa maçanetas se limpá-las antes de abrir a porta.
Daniel Radcliffe - O ator britânico, eterno Harry Potter, revelou que tem TOCs desde os 5 anos de idade. Ele repete, sussurrando, as frases que diz. E coloca uma moeda dentro dos sapatos quando o Fullham, seu time de futebol, entra em campo.
Keith Richards - O músico britânico dos Rolling Stones gosta de comer torta inglesa antes dos shows. Mas só se foi o primeiro a se servir e quebrar a casca de queijo da guloseima.
James McAvoy - O ator escocês segue uma crença popular tradicional em seu país. No primeiro dia de cada mês, ele diz 'coelho branco' à primeira pessoa que encontrar. Dizem no Reino Unido que isso atrai bons fluidos.
Kit Harington - O ator britânico, astro de 'Game of Thrones', carrega desde criança a sua caneta preferida. Ele diz que já perdeu de tudo, esquecendo objetos por aí, menos o amuleto.
Quentin Tarantino - O cineasta americano usa sempre canetas vermelha e preta para começar a escrever um roteiro. Ai dele se não fizer assim.
Victoria Beckman - A cantora britânica, ex-Spice Girl, acredita na energia e no poder dos cristais. E jamais anda sem eles. Ela já contou que tem cristais de várias cores e anda sempre com alguns na bolsa.
Alec Baldwin - O ator americano reconheceu que já até atrasou compromissos por causa da obsessão em deixar tudo arrumado. Ele não consegue sair antes de deixar tudo no seu devido lugar.
Charlie Sheen - O ator americano também só consegue ficar calmo se o ambiente estiver perfeitamente organizado. Tudo tem que estar no lugar certo.
Emily Blunt - A atriz britânica disse os TOCs começaram na infância, quando contava os postes e estalava a língua ao passar por eles.
Megan Fox - A atriz e modelo americana revelou que não consegue usar talheres em restaurantes ou qualquer outro local público, pois fica pensando nas bactérias. Ela também declarou que ouve músicas de Britney Spears no avião, pois tem certeza que não vai morrer ouvindo nada da cantora americana!
Brad Pitt - O ator americano não consegue ter a sensação de retrocesso. Se esquecer algo em casa, não retorna para buscar. Segue o caminho assim mesmo. Se errar um caminho, arruma um jeito de consertar sem dar a volta. Ele já disse que não consegue ir para trás.
Heidi Klum - A supermodelo alemã carrega seus dentes de leite numa bolsinha. Ela acredita que esse habito dá sorte, pois os dentes da infância seriam uma espécie de amuleto..
Jennifer Aniston - A atriz americana precisa dar um tapinha na lataria do avião e entrar com o pé direito quando vai viajar. Só assim ela consegue ter calma para o voo.
Axl Rose - O cantor americano, vocalista do Guns N'Roses, não gosta de fazervshow em cidades que começam com a letra M. Dizem que ele até recusa os convites e abre mão dos cachês por causa do medo.
Taylor Swift - A cantora americana tem fixação no número 13. Procura buscar esse número porque acha que dá sorte em sua vida.
Benicio del Toro - O ator porto-riquenho acredita que bater na madeira afasta o mau olhado. Ele é tão fissurado nessa crença que, para não depender de achar madeira nas proximidades, usa um anel que tem uma madeirinha embaixo. Quando quer se proteger, basta dar aquela batidinha...
Christian Bale - O ator britânico tem mania de passar embaixo de escadas. Ué, mas não dizem que isso que dá azar? Sim. Mas Bale, famoso pelo mau humor a ponto de ser rude com os fãs, já disse que o objetivo é 'provocar' o mito dessa superstição. Nervoso o rapaz.
Ariana Grande - A cantora americana não faz dieta antes dos shows. Para dar sorte, ela precisa comer um donut de chocolate! Pelo visto, ela une o útil ao agradável. É o tipo de superstição muito bem-vinda.