Animais Encontro com ‘gigante’: maior espécie de raia do mundo aparece no litoral paulista Uma raia-manta gigante foi avistada no litoral paulista, na região de Itanhaém. Conhecida cientificamente como Mobula birostris e classificada como ameaçada de extinção, essa é a maior espécie de raia do mundo. O animal, com cerca de seis metros de envergadura e peso estimado superior a uma tonelada, foi apelidado de “Moana” após ser registrado pela primeira vez por pesquisadores do Projeto Mantas do Brasil, iniciativa dedicada à pesquisa e preservação da raia-manta gigante Por Flipar

Divulgação/Projeto Mantas do Brasil