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Encontro com ‘gigante’: maior espécie de raia do mundo aparece no litoral paulista

Uma raia-manta gigante foi avistada no litoral paulista, na região de Itanhaém. Conhecida cientificamente como Mobula birostris e classificada como ameaçada de extinção, essa é a maior espécie de raia do mundo. O animal, com cerca de seis metros de envergadura e peso estimado superior a uma tonelada, foi apelidado de “Moana” após ser registrado pela primeira vez por pesquisadores do Projeto Mantas do Brasil, iniciativa dedicada à pesquisa e preservação da raia-manta gigante

Por Flipar
Divulgação/Projeto Mantas do Brasil

O encontro ocorreu no dia 20 de abril de 2026 durante uma expedição científica no Parcel Dom Pedro, área marinha localizada em Itanhaém. A equipe decidiu investigar o ponto após receber relatos de pescadores sobre a presença do animal na região. Além das buscas subaquáticas, os pesquisadores também utilizaram drones para ampliar o campo de observação. A raia identificada é uma fêmea e estava sem a cauda. Segundo o projeto, esse tipo de lesão costuma estar associado à interação humana, sendo fre

Divulgação/Projeto Mantas do Brasil

As raias, muitas vezes chamadas de arraias, são peixes cartilaginosos pertencentes à subclasse dos elasmobrânquios, o mesmo grupo dos tubarões, e chamam atenção pelo corpo achatado e pelas nadadeiras peitorais largas, que formam uma espécie de “disco” adaptado à vida no fundo do mar.

idefix por Pixabay

Distribuídas por todos os oceanos e também em ambientes de água doce, elas apresentam grande diversidade de formas, tamanhos e comportamentos, ocupando desde regiões costeiras rasas até áreas profundas.

Reprodução Instagram @teamecco

Do ponto de vista biológico, as raias não possuem ossos verdadeiros. O seu esqueleto é formado por cartilagem, o que lhes confere flexibilidade e leveza. Muitas espécies têm a boca e as brânquias posicionadas na parte inferior do corpo, uma adaptação que facilita a alimentação no fundo, onde se nutrem de pequenos peixes, moluscos e crustáceos.

Imagem de Mary Gasaway por Pixabay

Outro aspecto marcante é o sistema sensorial altamente desenvolvido. Assim como os tubarões, as raias possuem órgãos especializados capazes de detectar campos elétricos gerados por outros animais, o que facilita a localização de presas mesmo quando estão escondidas sob a areia.

Arraia grávida - Imagem de Taken por Pixabay

Além disso, muitas espécies contam com ferrões venenosos na cauda, usados principalmente como mecanismo de defesa contra predadores, e não para ataque. Em geral, elas não são consideradas perigosas para os seres humanos: são animais dóceis, que evitam contato e usam seu ferrão apenas como mecanismo de defesa quando se sentem ameaçadas, normalmente em situações como um pisão acidental.

Arraia grávida - Imagem de Anthony por Pixabay

Ainda assim, acidentes podem ocorrer e, embora raros, com gravidade. O caso mais famoso é o do apresentador australiano Steve Irwin, conhecido como Caçador de Crocodilos, que morreu em 2006 após ser atingido no peito pelo ferrão de uma raia durante uma gravação submarina.

Reprodução

Em 4 de setembro daquele ano, ele decidiu gravar uma cena nadando ao lado de uma arraia confiando que ela fugiria, um comportamento padrão da espécie. No entanto, a resposta da arraia ao se sentir ameaçada foi aplicar um letal golpe de ferrão no explorador.

Steve Irwin - Arraia grávida - Reprodução Youtube

O comportamento das raias varia bastante entre as espécies. Algumas são solitárias e discretas, permanecendo grande parte do tempo enterradas no fundo marinho. Outras, como as mantas, podem formar coletividades e demonstrar curiosidade em relação a mergulhadores.

Imagem de bphelan por Pixabay

No ciclo reprodutivo, muitas raias apresentam fecundação interna e estratégias variadas de desenvolvimento dos filhotes. Há espécies ovíparas, que depositam ovos protegidos por cápsulas resistentes, e outras ovovivíparas, nas quais os embriões se desenvolvem dentro do corpo da fêmea até o nascimento. Esse ritmo reprodutivo, muitas vezes lento, torna várias espécies mais vulneráveis a impactos ambientais.

Arraia grávida - Imagem de Stefan Parnet por Pixabay

Entre as principais ameaÃ§as enfrentadas pelas raias estÃ£o a pesca excessiva, a degradaÃ§Ã£o dos habitats costeiros e a poluiÃ§Ã£o dos oceanos. De acordo com a UniÃ£o Internacional para a ConservaÃ§Ã£o da Natureza, diversas espÃ©cies estÃ£o classificadas em diferentes nÃ­veis de risco de extinÃ§Ã£o. A proteÃ§Ã£o desses animais passa por medidas como criaÃ§Ã£o de Ã¡reas marinhas protegidas, regulamentaÃ§Ã£o da pesca e incentivo Ã  pesquisa cientÃ­fica.

Francisco Davids por Pexels

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