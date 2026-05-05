Galeria Quem é Jorge Messias, o indicado de Lula ao STF que sofreu rejeição histórica no Senado O atual advogado-geral da União, Jorge Messias, entrou para a história recente da política brasileira ao se tornar o primeiro indicado por um presidente da República a uma vaga no Supremo Tribunal Federal a ser rejeitado pelo Senado em 132 anos. A reprovação de um nome para o STF não ocorria desde 1894, ainda durante o governo do marechal Floriano Peixoto, nos primeiros anos da era republicana. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Messias teve seu nome recusado em plenário por 42 Por Flipar

- Agência Senado