Bicicletas elétricas e autopropelidos se expandem no Brasil e exigem adaptação urbana

No Brasil, a regulamentação mais recente sobre o tema foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) por meio da Resolução nº 996/2023, que trouxe definições mais claras e critérios técnicos para esses veículos. De acordo com a norma, as bicicletas elétricas são aquelas que possuem motor auxiliar com potência limitada (até 1.000W), com velocidade máxima de 32 km/h e que funcionam apenas quando o ciclista pedala, sem a possibilidade de aceleração independente. Nessas condições, ela