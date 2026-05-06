Animais Serpente descoberta em Mianmar desafia cientistas com combinação incomum de características Uma serpente recém-identificada em Mianmar, no sudeste asiático, despertou o interesse da comunidade científica por reunir, em um único indivíduo, características que lembram diferentes espécies. O animal faz parte do gênero Trimeresurus, que popularmente é conhecido como víboras-de-fosseta, um grupo que se destaca pela presença de sensores térmicos localizados entre os olhos e as narinas, utilizados para localizar presas. O animal intrigante foi batizado de víbora-de-fosseta de Ayeyarwady, em r Por Flipar

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