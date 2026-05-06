Leandro Hassum é alvo de críticas após estreia como apresentador de “Casa do Patrão”

Além disso, a colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do O Globo, deu nota zero ao desempenho do apresentador. Segundo ela, falta jogo de cintura, energia e emoção na condução do reality. A jornalista também já havia dado outra nota zero ao programa, ao criticar a decisão de não exibir ao vivo, na Record, o resultado de uma prova importante, cujo desfecho ficou disponível apenas no Disney+.
A 'Casa do Patrão' estreou com 5 pontos de audiência na Record, mas perdeu força ao longo da primeira semana de exibição e fechou com média de 3,7 pontos em São Paulo. A atração acumulou derrotas para o SBT e ocupou diversas vezes o terceiro lugar na audiência. O formato mostra a escolha semanal de um “patrão”, que define aliados para viver em melhores condições, enquanto os demais participantes assumem tarefas domésticas mais pesadas.
Saiba mais, a seguir, sobre Leandro Hassum. Nascido no dia 26 de setembro de 1973, em Niterói, no Rio de Janeiro, é um ator, comediante, dublador, roteirista e produtor que ficou conhecido por seu talento na comédia, mas também por suas incursões no drama e no cinema.
Seu pai, Carlos Alberto da Costa Moreira, era integrante da máfia italiana e ficou 11 anos preso por tráfico internacional de drogas. Entretanto, Hassum só descobriu o que o pai fazia de fato aos 21 anos. 'Ele me ensinou o que não ser', diz o ator.
Hassum enfrentou dificuldades financeiras e chegou a vender salgadinhos para pagar o curso de teatro. Ele iniciou a carreira aos 16 anos. Subiu ao palco pela primeira vez e, depois, ingressou na famosa escola 'O Tablado'. No início dos anos 2000, ganhou destaque como humorista ao lado de Marcius Melhem, com quem atuou no espetáculo 'Nós na Fita'.
Com o tempo, migrou para a televisão, onde conquistou notoriedade em programas humorísticos da TV Globo, principalmente no 'Zorra Total'. Foi nesse humorístico que atingiu o auge da fama. O sucesso levou à criação de um programa próprio ao lado de Marcius Melhem na emissora.
Hassum também se destacou no cinema nacional, com filmes de sucesso que tiveram grande bilheteria, como 'Até que a Sorte nos Separe', 'Se Eu Fosse Você', 'Muita Calma Nessa Hora', 'Se Puder... Dirija!', 'Vestida para Casar', 'O Candidato Honesto' e 'Dona Flor e Seus Dois Maridos'.
Outros trabalhos na TV Globo, entre humorísticos, séries e novelas, incluem 'Pecado Capital', 'Você Decide', 'A Padroeira', 'A Grande Família', 'Dança dos Famosos', 'Cheias de Charme', 'O Dentista Mascarado', 'Flor do Caribe', 'Divertics', 'Geração Brasil', 'Tomara que Caia', 'Chapa Quente' e 'Escolinha do Professor Raimundo'.
Depois que seu contrato de exclusividade com a TV Globo foi encerrado, Hassum passou a atuar mais em filmes e em projetos produzidos para streaming, como os filmes 'Tudo Bem no Natal que Vem', 'Vizinhos', 'Meu Cunhado É um Vampiro', 'Amor sem Medida', da Netflix e outros.
Além dos trabalhos como ator na televisão, no cinema e no teatro, Hassum constuiu uma reconhecida carreira como dublador. Ele foi a voz brasileira de personagens icônicos, como Gru nos filmesa animados da franquia 'Meu Malvado Favorito' e Rhino na animação 'Bolt - Supercão'.
Em 2014, Hassum passou por uma cirurgia bariátrica, que resultou em uma transformação física significativa. Ele perdeu mais de 60 kg, e a mudança de aparência gerou grande repercussão na mídia e nas redes sociais. Depois da mudança, ele chegou a ser criticado por ter “perdido o humor”.