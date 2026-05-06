Celebridades e TV Leandro Hassum é alvo de críticas após estreia como apresentador de “Casa do Patrão” Leandro Hassum estreou como apresentador do reality 'Casa do Patrão', da Record TV, criado por Boninho e com transmissão 24 horas no Disney+, no dia 27 de abril de 2026. Desde então, ele tem enfrentado várias críticas, já que parte do público avalia que ainda não encontrou o tom ideal na condução do programa, com sinais de insegurança e momentos de confusão ao vivo. Falhas técnicas, como problemas de áudio e imagem, além de gafes durante a apresentação, também foram apontadas. Em uma das gafes, Por Flipar

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