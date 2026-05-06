Galeria Tecnologia de “raio X” passa a orientar manutenção de árvores em cidade do Rio de Janeiro; entenda Com o intuito de identificar quais árvores representam risco nas vias públicas, a prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, passou a recorrer à tomografia, tecnologia capaz de examinar o interior dos troncos sem qualquer intervenção física. O método utiliza sensores posicionados ao redor da árvore que emitem sinais que atravessam a madeira e retornam carregados de informações sobre a integridade estrutural do exemplar. Os dados são processados em tempo real e traduzidos em gráficos: onde aparece Por Flipar

Divulgac?a?o/Cla?udio Fernandes