Celebridades e TV Fábio Assunção celebra aniversário da filha caçula Fábio Assunção celebrou os cinco anos da filha caçula, Alana Ayó, com uma festa temática ao lado da ex-esposa, Ana Verena. Apesar de manter a vida pessoal discreta, o ator voltou a aparecer publicamente ao lado da ex-mulher em fotos durante a festa, que teve decoração inspirada em animais da floresta. Nas redes sociais, Ana Verena compartilhou detalhes do evento e escreveu um texto para a filha. Mesmo após a separação, o ex-casal demonstrou boa convivência ao se reunir para celebrar a data espec Por Flipar

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