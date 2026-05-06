Fábio Assunção celebra aniversário da filha caçula

Alana mora com a mãe desde a separação do casal. Fábio Assunção ainda tem outros dois filhos, frutos de relacionamentos diferentes: João Assunção, que nasceu em 2003, é filho da empresária Priscila Borgonovi; e Ella Felipa, nascida em 2011, é fruto de seu relacionamento com a empresária e fotógrafa Karina Tavares.
Longe de novos projetos desde o fim da novela 'Garota do Momento', em 2025, Fábio Assunção foi confirmado na série 'Enfim Sós', nova comédia da Netflix. O elenco ainda conta com Andrea Beltrão, Claudia Abreu, Marco Ricca, Carol Duarte e Jaffar Bambirra. Na trama, Marta e Alberto, personagens de Andrea Beltrão e Fábio Assunção, decidem se mudar para Paraty em busca de tranquilidade e tempo a dois, mas veem seus planos mudarem quando os filhos adultos (Carol Duarte e Jaffar Bambirra) retornam ao l
Saiba mais, a seguir, sobre Fábio Assunção. Nascido em São Paulo, no dia 10 de agosto de 1971, Fábio Assunção construiu uma carreira sólida e reconhecida na teledramaturgia brasileira. Ator e diretor teatral, ele se tornou um dos rostos mais conhecidos das novelas da TV Globo.
Antes de ingressar na televisão, Fábio demonstrava afinidade com as artes desde cedo. Ainda criança, estudou piano por mais de dois anos e, mais tarde, se aventurou no violão e no canto. Por um breve período, cursou publicidade, até que um anúncio de um curso de teatro na Fundação das Artes, em São Caetano, despertou seu verdadeiro interesse.
Pouco tempo depois, ele levou seu currículo à Rede Globo e foi selecionado para um teste. Em apenas uma semana, estava no ar em sua primeira novela, 'Meu Bem, Meu Mal', em 1990. Esse foi o início de uma longa parceria com a emissora, autores renomados e o público.
Dessa forma, na TV Globo, o ator esteve em novelas como 'Rei do Gado', 'Por Amor', 'Força de um Desejo', 'Vamp', 'De Corpo e Alma', 'Sonho Meu', 'Totalmente Demais', 'Coração de Estudante', 'Celebridades', 'Garota do Momento', 'Ti Ti Ti', entre outras, nas quais ora interpretava o vilão, ora interpretava o mocinho.
Ao longo da carreira, também protagonizou minisséries e seriados de prestígio, entre eles 'Labirinto', 'Os Maias', 'Mad Maria', 'Copas de Mel', 'A Fórmula', 'Onde Nascem os Fortes', 'Onde Está Meu Coração', 'Desalma', 'Tapas e Beijos' e 'Dalva e Herivelto - Uma Canção de Amor'. Esta última série lhe garantiu indicação ao Emmy Internacional.
Fábio Assunção também construiu uma carreira sólida no cinema. Em 2009, por exemplo, recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles. Assim, fez parte de filmes como 'A Hora Marcada', 'Cristina Quer Casar', 'Primo Basílio' e 'Meu Nome É Gal', entre outros.
Apesar da carreira de sucesso, Fábio enfrentou momentos delicados em sua vida pessoal, marcados pela luta contra a dependência química, que, segundo ele, foi levada ao limite pela dedicação intensa ao trabalho e pelas cobranças constantes. Por isso, ele se afastou temporariamente dos estúdios para buscar tratamento em clínicas no Brasil e no exterior.
Ele também já esteve envolvido em várias polêmicas. Em 2017, foi detido em Arcoverde por desacato durante uma festa de São João. No ano seguinte, em São Paulo, voltou a ser preso após um acidente de trânsito e a recusa em fazer o teste do bafômetro. Em 2023, Assunção também foi acusado de agredir a ex-esposa, Ana Verena, após uma discussão que teria levado à intervenção policial.
Curiosidade: devido ao seu interesse por temas sociais e culturais, Fábio Assunção se envolveu em projetos de conscientização e, em 2023, ingressou no curso de Ciências Sociais da PUC-SP, reafirmando o desejo de aprofundar sua compreensão sobre a sociedade e o comportamento humano.