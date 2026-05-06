Celebridades e TV

Fábio Assunção celebra aniversário da filha caçula

Fábio Assunção celebrou os cinco anos da filha caçula, Alana Ayó, com uma festa temática ao lado da ex-esposa, Ana Verena. Apesar de manter a vida pessoal discreta, o ator voltou a aparecer publicamente ao lado da ex-mulher em fotos durante a festa, que teve decoração inspirada em animais da floresta. Nas redes sociais, Ana Verena compartilhou detalhes do evento e escreveu um texto para a filha. Mesmo após a separação, o ex-casal demonstrou boa convivência ao se reunir para celebrar a data espec

Por Flipar
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Alana mora com a mãe desde a separação do casal. Fábio Assunção ainda tem outros dois filhos, frutos de relacionamentos diferentes: João Assunção, que nasceu em 2003, é filho da empresária Priscila Borgonovi; e Ella Felipa, nascida em 2011, é fruto de seu relacionamento com a empresária e fotógrafa Karina Tavares.

Reprodução do Instagram @fabioassuncaooficial

Longe de novos projetos desde o fim da novela 'Garota do Momento', em 2025, Fábio Assunção foi confirmado na série 'Enfim Sós', nova comédia da Netflix. O elenco ainda conta com Andrea Beltrão, Claudia Abreu, Marco Ricca, Carol Duarte e Jaffar Bambirra. Na trama, Marta e Alberto, personagens de Andrea Beltrão e Fábio Assunção, decidem se mudar para Paraty em busca de tranquilidade e tempo a dois, mas veem seus planos mudarem quando os filhos adultos (Carol Duarte e Jaffar Bambirra) retornam ao l

Divulgação / Julia Mataruna / Netflix

Saiba mais, a seguir, sobre Fábio Assunção. Nascido em São Paulo, no dia 10 de agosto de 1971, Fábio Assunção construiu uma carreira sólida e reconhecida na teledramaturgia brasileira. Ator e diretor teatral, ele se tornou um dos rostos mais conhecidos das novelas da TV Globo.

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Antes de ingressar na televisão, Fábio demonstrava afinidade com as artes desde cedo. Ainda criança, estudou piano por mais de dois anos e, mais tarde, se aventurou no violão e no canto. Por um breve período, cursou publicidade, até que um anúncio de um curso de teatro na Fundação das Artes, em São Caetano, despertou seu verdadeiro interesse.

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Pouco tempo depois, ele levou seu currículo à Rede Globo e foi selecionado para um teste. Em apenas uma semana, estava no ar em sua primeira novela, 'Meu Bem, Meu Mal', em 1990. Esse foi o início de uma longa parceria com a emissora, autores renomados e o público.

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Dessa forma, na TV Globo, o ator esteve em novelas como 'Rei do Gado', 'Por Amor', 'Força de um Desejo', 'Vamp', 'De Corpo e Alma', 'Sonho Meu', 'Totalmente Demais', 'Coração de Estudante', 'Celebridades', 'Garota do Momento', 'Ti Ti Ti', entre outras, nas quais ora interpretava o vilão, ora interpretava o mocinho.

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Ao longo da carreira, também protagonizou minisséries e seriados de prestígio, entre eles 'Labirinto', 'Os Maias', 'Mad Maria', 'Copas de Mel', 'A Fórmula', 'Onde Nascem os Fortes', 'Onde Está Meu Coração', 'Desalma', 'Tapas e Beijos' e 'Dalva e Herivelto - Uma Canção de Amor'. Esta última série lhe garantiu indicação ao Emmy Internacional.

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Fábio Assunção também construiu uma carreira sólida no cinema. Em 2009, por exemplo, recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles. Assim, fez parte de filmes como 'A Hora Marcada', 'Cristina Quer Casar', 'Primo Basílio' e 'Meu Nome É Gal', entre outros.

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Apesar da carreira de sucesso, Fábio enfrentou momentos delicados em sua vida pessoal, marcados pela luta contra a dependência química, que, segundo ele, foi levada ao limite pela dedicação intensa ao trabalho e pelas cobranças constantes. Por isso, ele se afastou temporariamente dos estúdios para buscar tratamento em clínicas no Brasil e no exterior.

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Ele também já esteve envolvido em várias polêmicas. Em 2017, foi detido em Arcoverde por desacato durante uma festa de São João. No ano seguinte, em São Paulo, voltou a ser preso após um acidente de trânsito e a recusa em fazer o teste do bafômetro. Em 2023, Assunção também foi acusado de agredir a ex-esposa, Ana Verena, após uma discussão que teria levado à intervenção policial.

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Curiosidade: devido ao seu interesse por temas sociais e culturais, Fábio Assunção se envolveu em projetos de conscientização e, em 2023, ingressou no curso de Ciências Sociais da PUC-SP, reafirmando o desejo de aprofundar sua compreensão sobre a sociedade e o comportamento humano.

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