Galeria Robôs, cachoeira e tela no teto! Veja como funciona o ‘melhor aeroporto do mundo’, em Singapura Desembarcar no Aeroporto Changi, em Singapura, é uma experiência que desafia as expectativas de qualquer viajante. Em vez das filas intermináveis, dos corredores confusos e da espera pela bagagem que caracterizam tantos aeroportos ao redor do mundo, o passageiro encontra limpadores autônomos gerenciados por inteligência artificial, pisos impecáveis e um processo de imigração tão ágil que a passagem pelo controle leva menos de 15 minutos. Essas são apenas algumas das vantagens de se estar no melh Por Flipar

Divulgação