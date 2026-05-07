Galeria Karl Marx: 208 anos de nascimento do pensador alemão que marcou a história moderna Há 208 anos, no dia 5 de maio de 1818, nascia Karl Marx, um dos pensadores mais influentes e debatidos da história moderna. Natural da cidade de Trier, então parte do Reino da Prússia, ele cresceu em um contexto de transformações políticas e sociais profundas na Europa pós-napoleônica. Ao longo de sua vida, construiu uma obra intelectual que atravessaria gerações e moldaria não apenas o pensamento acadêmico, mas também movimentos políticos, revoluções e sistemas de governo em diversas partes do Por Flipar

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