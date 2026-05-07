Karl Marx: 208 anos de nascimento do pensador alemão que marcou a história moderna

Filho de Heinrich Marx, um advogado de origem judaica que se converteu ao luteranismo por pressões legais e sociais, Karl Marx ingressou ainda jovem na Universidade de Bonn, mas foi na Universidade de Berlim que entrou em contato com correntes filosóficas que definiriam sua trajetória. Na instituição acadêmica, aproximou-se da obra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cuja influência seria determinante, ainda que posteriormente criticada e reinterpretada por Marx.
Inserido no grupo dos jovens hegelianos, Marx passou a desenvolver uma visão crítica da religião, do Estado e das estruturas sociais. Nesse período, começou a delinear o que mais tarde se tornaria um dos pilares de sua obra: a ideia de que a realidade material desempenha papel central na organização da sociedade. Essa perspectiva o afastou gradualmente da filosofia idealista e o aproximou de uma análise mais concreta das condições sociais.
Sua entrada no jornalismo marcou o início de sua atuação política prática. Como editor, Marx escreveu artigos contundentes sobre assuntos diversos. A postura crítica levou à censura e ao fechamento do jornal em 1843, forçando-o ao exílio. Esse momento foi decisivo, pois marcou sua ruptura definitiva com o sistema político vigente e o colocou em contato com outros intelectuais revolucionários da época.
Em Paris, Marx teve contato Friedrich Engels, filho de um industrial alemão e também crítico do capitalismo. A parceria entre os dois se tornaria uma das mais importantes da história do pensamento político. Engels não apenas colaborou teoricamente com Marx, mas também o sustentou financeiramente em diversos momentos, permitindo que ele se dedicasse à produção intelectual. Juntos, desenvolveram uma crítica sistemática ao capitalismo e às relações de produção que o sustentavam.
O ano de 1848 marcou um ponto de virada. Em meio às revoluções que eclodiam em diferentes países europeus, Marx e Engels publicaram o “Manifesto Comunista”. O texto sintetiza conceitos fundamentais do pensamento marxista, como a luta de classes e a inevitabilidade das transformações sociais impulsionadas por conflitos entre grupos com interesses opostos.
Em seguida, Marx se estabeleceu em Londres, onde viveria até o fim da vida. Foi na capital britânica, então o coração do capitalismo industrial, que ele aprofundou seus estudos econômicos. Marx dedicou anos à pesquisa e à escrita de sua principal obra, “O Capital”. O primeiro volume foi o único publicado com o pensador vivo, em 1867.
Outro ponto relevante de sua trajetória foi sua atuação política internacional. Marx participou da fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida como Primeira Internacional, criada em 1864. A organização buscava articular movimentos operários de diferentes países, promovendo a solidariedade entre trabalhadores e a luta por melhores condições de vida.
Apesar de sua intensa produção intelectual, Marx viveu grande parte da vida em dificuldades financeiras. Dependia frequentemente da ajuda de Engels e enfrentou perdas pessoais, incluindo a morte de filhos do casamento com Jenny von Westphalen ainda na infância. Problemas de saúde também o acompanharam, dificultando a continuidade de seus trabalhos nos últimos anos de vida.
Karl Marx morreu em 14 de março de 1883, aos 64 anos em Londres, vítima de bronquite, sem ter testemunhado o impacto global de suas ideias. Após sua morte, Engels organizou e publicou os dois volumes restantes de “O Capital”, consolidando a obra como uma das mais influentes da história do pensamento econômico.
No século 20, o marxismo se tornou base teórica para movimentos revolucionários e regimes políticos, como a Revolução Russa, que levou à formação da União Soviética. Ao mesmo tempo, suas ideias foram reinterpretadas por diferentes correntes, dando origem a vertentes diversas, como o marxismo-leninismo, o marxismo ocidental e a teoria crítica.
O legado de Marx é, até hoje, objeto de intensos debates. Para muitos estudiosos, sua obra oferece ferramentas fundamentais para compreender as desigualdades sociais, as relações de poder e as dinâmicas do capitalismo global. Para outros, suas teorias apresentam limitações e foram, em determinados contextos, associadas a regimes autoritários. Ainda assim, poucos pensadores tiveram impacto tão abrangente e duradouro.