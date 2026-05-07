Galeria Entre tradição e identidade: conheça o borsch, prato típico associado à Ucrânia O borsch é uma das preparações mais emblemáticas da culinária do Leste Europeu, reconhecida tanto por sua cor vermelha intensa quanto por sua profunda carga cultural e histórica. Muito associada à Ucrânia, onde é considerada um prato nacional, a sopa também é amplamente consumida na Rússia, além de aparecer em diferentes versões em países como Polônia, Bielorrússia e Lituânia. Ao longo dos séculos, o borsch deixou de ser apenas um alimento cotidiano para se tornar um símbolo de identidade, tradi Por Flipar

Kelly Sue DeConnick/Wikimédia Commons