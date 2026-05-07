Leão XIV tem ligação interrompida por banco ao se apresentar como papa

A história foi contada pelo reverendo Tom McCarthy a um grupo de católicos em Illinois. Cerca de dois meses após assumir o comando da Igreja Católica, Robert Francis Prevost teria ligado ao banco para alterar telefone e endereço da conta. Sem conseguir resolver o problema à distância, perguntou se faria diferença informar que era o papa, mas acabou tendo a ligação desligada antes de concluir o atendimento.
O cardeal Robert Francis Prevost foi escolhido papa em maio de 2025 e quis ser chamado de Leão XIV. Ele recebeu o apoio de pelo menos 89 dos 133 cardeais votantes, o que representou dois terços do total necessário para a escolha.
Ao assumir o papado, ele disse: 'Queremos ser uma igreja sinodal, que avança, que busca sempre a paz, a caridade, sempre estar próxima, principalmente daqueles que sofrem', na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano.
Prevost sucedeu o papa Francisco (1936-2025) como líder da Igreja Católica.Embora tenha cidadania peruana, Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 14 de setembro de 1955.
É o primeiro papa norte-americano da história e também o primeiro vindo de um país onde a maioria da população é protestante.
Com grande parte de sua missão religiosa tendo acontecido na América Latina, especificamente no Peru, Prevost se destacou e cresceu dentro da hierarquia da Igreja, até chegar ao alto escalão do Vaticano.
Antes de ser eleito papa, Prevost era responsável pelo Dicastério para os Bispos (que escolhe os novos bispos) e também presidia a Comissão Pontifícia para a América Latina. Ele é conhecido por seu jeito calmo e reservado. Ele raramente dá entrevistas ou aparece na mídia.
Em termos de alinhamento, o novo papa é visto como alguém que apoia mudanças na Igreja, seguindo o caminho de reforma que já vinha sendo implementado pelo papa Francisco.
Prevost tem estudos avançados em teologia e é conhecido por dominar bem as leis da Igreja Católica, o chamado direito canônico.
Aos 22 anos, decidiu seguir a vida religiosa. Estudou e se formou em teologia em Chicago. Aos 27, foi para Roma, onde se especializou em direito canônico pela Universidade de São Tomás de Aquino.
Prevost foi enviado como missionário ao Peru em 1982 — dois anos depois de se tornar padre. Trabalhou nas cidades de Piura e Trujillo (foto), onde ficou por dez anos — inclusive enquanto o governo autoritário de Alberto Fujimori esteve no poder.
Nessa época, Prevost chegou a pedir que o governo reconhecesse e pedisse desculpas pelas injustiças cometidas. Nomeado bispo da Diocese de Chiclayo, no Peru, em 2014, Prevost permaneceu lá por nove anos.
Em 2023, enfrentou uma denúncia grave: três mulheres o acusaram de ter acobertado abusos cometidos por dois padres quando elas eram crianças. A Diocese negou. Prevost foi nomeado cardeal em 2023, pouco antes de ser eleito papa — um fato considerado incomum.