Animais O que são as ‘Velella velella’, que apareceram em massa nas praias da Califórnia e intrigaram banhistas Com aparência que lembra criaturas de outro planeta, os chamados “Marinheiros ao Vento” voltaram a cobrir praias da costa oeste dos Estados Unidos em um fenômeno que chamou atenção de moradores, turistas e observadores da natureza. De coloração azul intensa, corpo translúcido e textura gelatinosa, esses organismos marinhos possuem tentáculos urticantes e uma pequena estrutura semelhante a uma vela, responsável por ajudá-los a se deslocar pela superfície do oceano impulsionados pelo vento. Medind Por Flipar

Wikimedia Commons/Robin Wilson