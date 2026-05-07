O surto de hantavírus em cruzeiro que preocupa a todos

Alerta internacional e impacto no Brasil

A OMS emitiu alerta para países da América do Sul, incluindo o Brasil, onde já houve registros da doença. O último caso confirmado no país ocorreu em 2024, em Mato Grosso, em área rural ligada ao contato com roedores. O momento é de atenção, não de alarme, e especialistas reforçam a importância da vigilância e da informação sobre prevenção