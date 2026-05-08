Galeria Vladimir Putin completa 26 anos no poder; relembre a trajetória do presidente da Rússia Em 7 de maio de 2026, Vladimir Putin completou oficialmente 26 anos no poder na Rússia de forma contínua. Ele assumiu o cargo após a renúncia surpresa de Boris Yeltsin no último dia de 1999, mas iniciou seu primeiro mandato eleito pelo voto popular em maio de 2000. Ao longo de mais de duas décadas e meia, Putin transformou-se em uma das figuras políticas mais influentes e controversas do século 21, acumulando poder interno, ampliando a presença internacional russa e conduzindo o país por guerras Por Flipar

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