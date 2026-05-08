Betty Faria faz 85 anos! Relembre a carreira da atriz

Recentemente, foi confirmado pelo ator Paulo Mendes, o Raul de Três Graças, em entrevista ao jornal O Globo o namoro dele com Valentina Daniel, neta da atriz. As duas, inclusive, fizeram um ensaio juntas. Valentina é filha do empresário João de Faria Daniel, filho caçula de Betty Faria com Daniel Filho, com quem foi casada de 1973 a 1977. Valentina, que também é atriz, já atuou em um filme dirigido pelo avô, Daniel Filho.
Betty Faria também é avó de João Paulo, irmão gêmeo de Valentina Daniel, e de Alexandre, ambos filhos de João de Faria Daniel, além de Giulia, filha da atriz Alexandra Marzo com o ator Cláudio Marzo. Recentemente, uma polêmica envolvendo Betty, Alexandra e Giulia ganhou repercussão após Alexandra usar as redes sociais para criticar a mãe, chamando-a de “sociopata” e “tóxica”. O estopim foi em outubro de 2024, quando Betty levou a neta para a abertura do Festival do Rio, e Alexandra não teria gos
Saiba mais, a seguir, sobre Betty Faria, nome artístico de Elisabeth Maria Silva de Faria, uma das atrizes mais consagradas da história das telenovelas brasileiras. Nascida no Rio de Janeiro em 8 de maio de 1941, ela ficou conhecida, principalmente, por atuar em diversas novelas da TV Globo.
Filha de militar, Betty viveu em várias cidades durante a infância, mas isso nunca a impediu de estudar balé, mesmo com a resistência do pai, que só autorizou as aulas sob a condição de que ela também estudasse piano. Quando voltou definitivamente para o Rio de Janeiro, aos 12 anos, estudou jazz, balé clássico e moderno com professores renomados.
Determinada a seguir carreira artística, enfrentou a desaprovação do pai e conquistou independência financeira ainda adolescente, dando aulas de balé. Em 1960, foi escolhida entre dezenas de candidatas para o musical 'Skindô', produzido por Sonia Shaw e Bill Hitchcock. Assim, Betty iniciou a carreira no teatro. No cinema, estreou em 1964 com uma participação no filme 'O Beijo'. Já na televisão, debutou em 1965, na série 'TNT', exibida pela TV Globo.
A primeira novela, por sua vez, foi 'Acorrentados', exibida em 1969 pela Record. Depois, foi contratada pela TV Globo para atuar em 'A Última Valsa'. A partir daí, apareceu em diversas produções da emissora, mas também passou por canais como Band e SBT durante parte da carreira.
Uma das novelas mais memoráveis e icônicas de sua trajetória é 'Tieta', adaptação do romance de Jorge Amado exibida em 1989 pela TV Globo. Na trama escrita por Aguinaldo Silva, Betty Faria deu vida à protagonista Tieta, mulher que retorna rica à cidade que a expulsou anos antes, personagem que entrou para a história e a consagrou como uma das grandes estrelas da TV.
Ela também esteve em novelas como 'Pecado Capital', 'Água Viva', 'Baila Comigo', 'Duas Vidas', 'Partido Alto', 'O Salvador da Pátria', 'De Corpo e Alma', 'A Indomada', 'América', 'Pé na Jaca', 'Duas Caras', 'Avenida Brasil', 'Boogie Oogie', 'A Força do Querer', 'A Dona do Pedaço' e 'Volta por Cima', entre outras.
No cinema, Betty Faria também construiu uma filmografia sólida e com o reconhecimento de várias premiações. Ela recebeu, por exemplo, o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Gramado por seu papel em 'Anjos do Arrabalde'. Também foi reconhecida internacionalmente por estrelar 'Romance da Empregada'.
Outras atuações notáveis de Betty Faria no cinema aconteceram em filmes como 'A Estrela Sobe', 'Dona Flor e Seus Dois Maridos', 'Chega de Saudade', 'Bens Confiscados', 'For All - O Trampolim da Vitória', 'Bye Bye Brasil', 'Perfume de Gardênia', 'Justa' e 'Enterre Seus Mortos', entre outros.
No teatro, Betty Faria atuou em peças aclamadas pela crítica, como 'Calabar', 'Camaleoa' e 'Shirley Valentine', apresentadas entre 2009 e 2011. Também esteve em montagens como 'Betty na Estrada', 'Um Caso de Vida ou Morte', 'BettyFaria.doc', 'A Falsa Criada', 'As Inocentes do Leblon' e 'Pequenos Burgueses'.