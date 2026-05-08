Celebridades e TV

Betty Faria faz 85 anos! Relembre a carreira da atriz

Betty Faria completa 85 anos no dia 8 de maio de 2026 e continua trabalhando. Em suas redes sociais, no dia 20 de abril, a atriz compartilhou uma foto dos bastidores de uma gravação e disse que amava estar no set, mas faria mistério sobre qual trabalho se tratava. Nos últimos dois anos, ela esteve em três filmes e voltou às novelas em 'Volta por Cima', a 101ª novela das 19h da TV Globo.

Por Flipar
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Recentemente, foi confirmado pelo ator Paulo Mendes, o Raul de Três Graças, em entrevista ao jornal O Globo o namoro dele com Valentina Daniel, neta da atriz. As duas, inclusive, fizeram um ensaio juntas. Valentina é filha do empresário João de Faria Daniel, filho caçula de Betty Faria com Daniel Filho, com quem foi casada de 1973 a 1977. Valentina, que também é atriz, já atuou em um filme dirigido pelo avô, Daniel Filho.

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Betty Faria também é avó de João Paulo, irmão gêmeo de Valentina Daniel, e de Alexandre, ambos filhos de João de Faria Daniel, além de Giulia, filha da atriz Alexandra Marzo com o ator Cláudio Marzo. Recentemente, uma polêmica envolvendo Betty, Alexandra e Giulia ganhou repercussão após Alexandra usar as redes sociais para criticar a mãe, chamando-a de “sociopata” e “tóxica”. O estopim foi em outubro de 2024, quando Betty levou a neta para a abertura do Festival do Rio, e Alexandra não teria gos

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Saiba mais, a seguir, sobre Betty Faria, nome artístico de Elisabeth Maria Silva de Faria, uma das atrizes mais consagradas da história das telenovelas brasileiras. Nascida no Rio de Janeiro em 8 de maio de 1941, ela ficou conhecida, principalmente, por atuar em diversas novelas da TV Globo.

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Filha de militar, Betty viveu em várias cidades durante a infância, mas isso nunca a impediu de estudar balé, mesmo com a resistência do pai, que só autorizou as aulas sob a condição de que ela também estudasse piano. Quando voltou definitivamente para o Rio de Janeiro, aos 12 anos, estudou jazz, balé clássico e moderno com professores renomados.

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Determinada a seguir carreira artística, enfrentou a desaprovação do pai e conquistou independência financeira ainda adolescente, dando aulas de balé. Em 1960, foi escolhida entre dezenas de candidatas para o musical 'Skindô', produzido por Sonia Shaw e Bill Hitchcock. Assim, Betty iniciou a carreira no teatro. No cinema, estreou em 1964 com uma participação no filme 'O Beijo'. Já na televisão, debutou em 1965, na série 'TNT', exibida pela TV Globo.

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A primeira novela, por sua vez, foi 'Acorrentados', exibida em 1969 pela Record. Depois, foi contratada pela TV Globo para atuar em 'A Última Valsa'. A partir daí, apareceu em diversas produções da emissora, mas também passou por canais como Band e SBT durante parte da carreira.

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Uma das novelas mais memoráveis e icônicas de sua trajetória é 'Tieta', adaptação do romance de Jorge Amado exibida em 1989 pela TV Globo. Na trama escrita por Aguinaldo Silva, Betty Faria deu vida à protagonista Tieta, mulher que retorna rica à cidade que a expulsou anos antes, personagem que entrou para a história e a consagrou como uma das grandes estrelas da TV.

divulgação/tv globo

Ela também esteve em novelas como 'Pecado Capital', 'Água Viva', 'Baila Comigo', 'Duas Vidas', 'Partido Alto', 'O Salvador da Pátria', 'De Corpo e Alma', 'A Indomada', 'América', 'Pé na Jaca', 'Duas Caras', 'Avenida Brasil', 'Boogie Oogie', 'A Força do Querer', 'A Dona do Pedaço' e 'Volta por Cima', entre outras.

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No cinema, Betty Faria também construiu uma filmografia sólida e com o reconhecimento de várias premiações. Ela recebeu, por exemplo, o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Gramado por seu papel em 'Anjos do Arrabalde'. Também foi reconhecida internacionalmente por estrelar 'Romance da Empregada'.

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Outras atuações notáveis de Betty Faria no cinema aconteceram em filmes como 'A Estrela Sobe', 'Dona Flor e Seus Dois Maridos', 'Chega de Saudade', 'Bens Confiscados', 'For All - O Trampolim da Vitória', 'Bye Bye Brasil', 'Perfume de Gardênia', 'Justa' e 'Enterre Seus Mortos', entre outros.

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No teatro, Betty Faria atuou em peças aclamadas pela crítica, como 'Calabar', 'Camaleoa' e 'Shirley Valentine', apresentadas entre 2009 e 2011. Também esteve em montagens como 'Betty na Estrada', 'Um Caso de Vida ou Morte', 'BettyFaria.doc', 'A Falsa Criada', 'As Inocentes do Leblon' e 'Pequenos Burgueses'.

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