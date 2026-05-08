Celebridades e TV Betty Faria faz 85 anos! Relembre a carreira da atriz Betty Faria completa 85 anos no dia 8 de maio de 2026 e continua trabalhando. Em suas redes sociais, no dia 20 de abril, a atriz compartilhou uma foto dos bastidores de uma gravação e disse que amava estar no set, mas faria mistério sobre qual trabalho se tratava. Nos últimos dois anos, ela esteve em três filmes e voltou às novelas em 'Volta por Cima', a 101ª novela das 19h da TV Globo. Por Flipar

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