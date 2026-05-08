Rebeca Andrade faz 27 anos e confirma volta às competições

“Já conversei com o Chico direitinho, e ele já decidiu as competições que eu vou participar, mas todo mundo vai saber também. Estou bem animada. 2025 foi um ano muito importante para mim cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo e ter mais esse momento com a minha família e com meus amigos para aproveitar também”, revelou Rebeca Andrade. “Fazer viagens que um atleta de alto rendimento não consegue fazer. A gente tem que sempre se doar 100% para as competições, para a equipe e para todo mundo. T
No início do ano, Rebeca participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 como uma das responsáveis por conduzir a Bandeira Olímpica no Estádio San Siro, em Milão. Escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional, a ginasta representou o Brasil nesse momento simbólico do evento, em reconhecimento à sua trajetória no esporte e ao impacto de sua carreira dentro e fora das competições.
Saiba mais, a seguir, sobre Rebeca Rodrigues de Andrade, a melhor e maior atleta que a ginástica brasileira. Nascida em São Paulo no dia 8 de maio de 1999, ela é uma atleta campeã olímpica e mundial, com inúmeros feitos inéditos, como por exemplo, ser a primeira campeã olímpica do país na ginastica artística.
Rebeca Andrade é filha de Rosa Santos e Ricardo Andrade, mas foi criada pela mãe após a separação dos pais. Para sustentar Rebeca e os outros sete filhos, Rosa trabalhou como empregada doméstica. Já o contato da ginasta com o pai foi bastante limitado ao longo da vida.
Rebeca começou a treinar aos 4 anos em um projeto social de iniciação ao esporte da prefeitura de sua cidade, inspirado por Daiane dos Santos. Aos 11 anos, passou a treinar no Flamengo, no Rio de Janeiro, e, em 2012, com apenas 13 anos e em seu primeiro campeonato como profissional, venceu o Troféu Brasil.
Durante a carreira, Rebeca Andrade sofreu com diversas lesões sérias e precisou se afastar de competições ao longo dos anos. Por exemplo, ela precisou passar por três cirurgias de LCA (ligamento cruzado anterior) no joelho direito, o que adiou até 2021 sua estreia em Campeonatos Mundiais.
Assim, no Mundial de 2021, conquistou medalha de ouro no salto e prata nas barras assimétricas. No Mundial de 2022, ganhou ouro no individual geral, o primeiro do Brasil na prova, e bronze no solo. Já no Mundial de 2023, levou ouro no salto, prata na disputa por equipes, no individual geral e no solo, além de bronze na trave.
Nas Olimpíadas de Tóquio 2020, realizadas em 2021 por causa da pandemia de COVID-19, Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no salto e prata no individual geral, ficando atrás apenas da estadunidense Simone Biles. Ela também terminou em quinto lugar na disputa do solo.
Já nas Olimpíadas de Paris 2024, ganhou mais quatro medalhas: ouro no solo, prata no salto e no individual geral, além do bronze por equipes, conquista inédita para o Brasil na competição. Foi também nessas Olimpíadas que recebeu uma homenagem histórica de Simone Biles, considerada uma das maiores atletas da história da modalidade.
Depois dos Jogos de 2024, Rebeca Andrade decidiu se afastar das competições e tirar um ano sabático para recuperar o corpo e a mente. Segundo o técnico Francisco Porath, a decisão de não competir em 2025 fez parte de um planejamento estratégico, e a ginasta seguiu realizando treinos leves no Centro de Treinamento do Time Brasil, no Rio de Janeiro, para manter a forma física e controlar as dores crônicas que enfrenta.
Além disso, a campeã olímpica inspirou a criação de uma boneca Barbie especial, desenvolvida para representar a atleta brasileira. A 'Barbie Rebeca Andrade' foi lançada pela Mattel como parte do projeto Mulheres Inspiradoras ('Role Models'), iniciativa que homenageia mulheres de destaque ao redor do mundo.