Conheça a moussaka, prato tradicional das culinárias grega e turca

A versão mais conhecida internacionalmente é a grega, consolidada no início do século 20 pelo chef Nikolaos Tselementes, considerado um dos nomes mais influentes da gastronomia helênica moderna. Foi ele quem popularizou a estrutura em camadas que tornou a moussaka famosa no mundo: fatias de berinjela frita ou assada, carne moída, geralmente cordeiro ou boi, cozida com tomate e especiarias, além de uma espessa cobertura de molho béchamel gratinado no forno. O resultado é um prato robusto, cremoso
Na Turquia, a preparação costuma ser bastante diferente. A moussaka turca tradicional normalmente não leva molho béchamel nem é montada em camadas. Em vez disso, a berinjela é cozida junto da carne moída temperada, tomate, cebola e pimentões, formando um ensopado servido com arroz ou pão. Em algumas regiões turcas, também aparecem versões com abobrinha ou batata, refletindo a diversidade culinária do país.
A berinjela é considerada o ingrediente central da maioria das receitas de moussaka. Originária da Ásia e difundida pelo mundo árabe durante a Idade Média, ela se tornou elemento fundamental da cozinha mediterrânea. Seu sabor suave e textura macia permitem absorver temperos e molhos, característica que ajudou a popularizar o prato em diferentes culturas. Além da berinjela, algumas versões incluem batatas, grão-de-bico, canela, noz-moscada e até vinho tinto no preparo da carne.
Especialistas em gastronomia destacam que a moussaka representa mais do que apenas uma receita tradicional. Ela simboliza os intensos intercâmbios culturais entre povos do Mediterrâneo Oriental ao longo de séculos. A circulação de ingredientes, técnicas culinárias e hábitos alimentares durante o período otomano ajudou a criar pratos compartilhados por diferentes nacionalidades, ainda que cada país reivindique adaptações próprias como parte de sua identidade cultural.
Hoje, a moussaka é encontrada em restaurantes gregos e mediterrâneos em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, onde ganhou espaço principalmente em casas especializadas em culinária árabe e grega. Apesar das variações regionais, o prato continua associado à ideia de comida reconfortante e familiar, frequentemente preparado em reuniões e celebrações.
Além do sabor marcante, a popularidade internacional da moussaka também cresceu graças ao turismo gastronômico. Visitantes que passam por cidades históricas como Atenas e Istambul frequentemente incluem o prato entre as experiências culinárias mais tradicionais da viagem. Em muitos restaurantes, a receita é apresentada como símbolo da herança mediterrânea e da fusão entre influências europeias, árabes e asiáticas.