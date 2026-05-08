Galeria Conheça a moussaka, prato tradicional das culinárias grega e turca A Moussaka é um dos pratos mais emblemáticos das culinárias do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio. Popular principalmente na Grécia e na Turquia, a receita atravessou séculos de história e influências culturais, tornando-se símbolo da herança gastronômica deixada pelo antigo Império Otomano em diferentes regiões. Embora seja frequentemente associada à cozinha grega contemporânea, a origem da moussaka é considerada complexa e multicultural. Historiadores da alimentação apontam que o nome de Por Flipar

- Reprodução do Flickr Roger Ferrer Ibanez