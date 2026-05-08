Estilo de Vida Maior iate do mundo: conheça o REV Ocean, megaprojeto bilionário criado para explorar os oceanos Uma nova embarcação está prestes a assumir o posto de maior iate do mundo. Trata-se do REV Ocean, que entrou na reta final de construção na Holanda. Com seus imponentes 194,9 metros e mais de 19 mil toneladas, o veículo superou o famoso Azzam não apenas em tamanho, mas também em proposta: mais do que um símbolo de luxo extremo, o projeto foi concebido como uma das plataformas oceanográficas mais ambiciosas já criadas para explorar e estudar os mares. A embarcação híbrida deve iniciar suas operaç Por Flipar

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