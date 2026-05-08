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Maior iate do mundo: conheça o REV Ocean, megaprojeto bilionário criado para explorar os oceanos

Uma nova embarcação está prestes a assumir o posto de maior iate do mundo. Trata-se do REV Ocean, que entrou na reta final de construção na Holanda. Com seus imponentes 194,9 metros e mais de 19 mil toneladas, o veículo superou o famoso Azzam não apenas em tamanho, mas também em proposta: mais do que um símbolo de luxo extremo, o projeto foi concebido como uma das plataformas oceanográficas mais ambiciosas já criadas para explorar e estudar os mares. A embarcação híbrida deve iniciar suas operaç

Por Flipar
Reprodução

O navio pertence ao bilionário norueguês Kjell Inge Røkke, que construiu fortuna no setor pesqueiro e de energia offshore antes de direcionar parte de seus recursos para iniciativas ambientais. Filho de uma contadora e de um marceneiro, ele começou a trabalhar ainda jovem em barcos de pesca no Alasca e transformou-se, décadas depois, em um dos empresários mais ricos da Noruega. Em 2017, ele aderiu à iniciativa Giving Pledge, criada por Bill Gates, comprometendo metade de sua fortuna para projeto

Reproduc?a?o/YouTube SuperYacht Times

O resultado dessa mudança de trajetória surgiu na forma de uma embarcação que reúne características de laboratório científico, navio de exploração submarina e superiate de altíssimo padrão. O REV Ocean possui nove laboratórios especializados em áreas como oceanografia, biologia marinha, geologia oceânica e análise genética.

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A estrutura inclui submarino tripulado capaz de alcançar mais de 7 mil pés de profundidade, veículo operado remotamente para regiões ainda mais profundas e sistemas autônomos de mapeamento submarino. Um sofisticado sonar produz mapas detalhados do fundo oceânico, enquanto ferramentas de inteligência artificial auxiliam na identificação de espécies marinhas em tempo real.

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Outro destaque é o moonpool, abertura instalada no casco que conecta diretamente o interior do navio ao oceano e facilita o lançamento de equipamentos científicos mesmo em condições adversas. A parte frontal abriga suítes com vista panorâmica para o mar, piscinas, spa, academia, biblioteca, quadra de tênis e dois helipontos.

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O navio atraiu atenção de nomes como James Cameron e da equipe da franquia 'Missão: Impossível', além de despertar interesse de produtoras e plataformas de streaming. A viagem inaugural está prevista para janeiro de 2027, após quase uma década de construção.

Divulgação/REV Ocean

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