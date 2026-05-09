Galeria Há 86 anos, Winston Churchill assumia o governo britânico em meio à ameaça nazista O dia 10 de maio de 1940 marcou a posse de Winston Churchill pela primeira vez como primeiro-ministro do Reino Unido. O fato ocorreu em um dos momentos mais dramáticos da história europeia. Naquele mesmo dia, a Alemanha nazista iniciou a invasão da Bélgica, da Holanda e de Luxemburgo, ampliando a ofensiva da Segunda Guerra Mundial. Churchill chegou ao poder após a renúncia de Neville Chamberlain e rapidamente se tornou o principal símbolo da resistência britânica contra Adolf Hitler. Seus discur Por Flipar

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