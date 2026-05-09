Animais Por que as lagartixas são importantes dentro do ambiente doméstico Embora muitas pessoas sintam repulsa por lagartixas, esses animais são simplesmente inofensivos. Além disso, podem ser úteis no ambiente doméstico por ajudarem no controle de insetos, tornando-se aliados naturais dentro de casas e apartamentos. Por Flipar

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