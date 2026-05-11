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11 de maio: relembre o levante que transformou o Palácio Guanabara em cenário de guerra

O Levante Integralista, também chamado de Intentona Integralista, foi uma tentativa frustrada de golpe contra o governo de Getúlio Vargas em 1938. A ação foi organizada por integrantes da Ação Integralista Brasileira (AIB), movimento de extrema direita liderado por Plínio Salgado. O episódio ocorreu no dia 11 de maio de 1938 durante o período do Estado Novo. E teve um saldo de 15 mortos e 1.500 presos.

Por Flipar
Fotógrafo desconhecido. Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro

A AIB surgiu em meio à radicalização política que marcou o Brasil após a Revolução de 1930. Inspirado no fascismo europeu, o grupo defendia um governo autoritário, nacionalista e baseado em rígida disciplina política. Seus membros utilizavam uniformes, símbolos e rituais semelhantes aos movimentos fascistas da época.

Phillip1932 wikimedia commons

Em 1937, Vargas implantou o Estado Novo após aplicar um golpe que fechou o Congresso e cancelou partidos políticos. O Plano Cohen, documento usado para justificar o clima de ameaça comunista, havia sido elaborado pelo integralista Olímpio Mourão Filho. Apesar de terem apoiado Vargas inicialmente, os integralistas perderam espaço no novo regime.

Governo do Brasil Domínio Público

Com o decreto que extinguiu as organizações políticas, a Ação Integralista Brasileira foi fechada pelo governo. Revoltados, integrantes do movimento passaram a planejar uma reação armada contra Vargas. O objetivo principal era derrubar o presidente e retomar influência política no país.

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Na noite de 10 para 11 de maio de 1938, os rebeldes atacaram o Palácio Guanabara, residência oficial de Vargas no Rio de Janeiro. O grupo pretendia prender o presidente e contava com apoio de militares ligados ao movimento. A ação, porém, foi desorganizada e acabou fracassando rapidamente.

Donatas Dabravolskas wikimedia commons

Durante o confronto, Vargas e sua filha Alzira chegaram a trocar tiros com os invasores para defender o palácio. Após a derrota do levante, cerca de 1.500 integralistas foram presos e o líder Plínio Salgado (foto) acabou exilado em Portugal. O episódio marcou uma das tentativas mais conhecidas de golpe na história brasileira.

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