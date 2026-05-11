Galeria 11 de maio: relembre o levante que transformou o Palácio Guanabara em cenário de guerra O Levante Integralista, também chamado de Intentona Integralista, foi uma tentativa frustrada de golpe contra o governo de Getúlio Vargas em 1938. A ação foi organizada por integrantes da Ação Integralista Brasileira (AIB), movimento de extrema direita liderado por Plínio Salgado. O episódio ocorreu no dia 11 de maio de 1938 durante o período do Estado Novo. E teve um saldo de 15 mortos e 1.500 presos. Por Flipar

Fotógrafo desconhecido. Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro