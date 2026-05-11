Galeria No dia do Reggae, conheça Kingston, a cidade onde pulsa o ritmo jamaicano 11 de maio é o Dia Nacional do Reggae, ritmo que tem forte conexão com a Jamaica. E a capital jamaicana, Kingston, tem uma história vibrante, que lhe credenciou a ser chamada de 'berço do reggae'. Fundada em 1692 após o terremoto que devastou a antiga capital, Port Royal, Kingston cresceu às margens da baía que leva seu nome e se tornou o principal polo urbano, econômico e artístico da Jamaica. Por Flipar

Domínio Público/Wikimédia Commons