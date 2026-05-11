Galeria Cremoso e nutritivo, homus é um dos pratos árabes mais populares do planeta O Homus é um dos pratos mais tradicionais e populares da culinária árabe e do Oriente Médio. Feito principalmente à base de grão-de-bico cozido e tahine, pasta produzida com sementes de gergelim, o alimento conquistou espaço em diferentes partes do mundo nas últimas décadas. Cremoso e versátil, o homus costuma ser servido como entrada, acompanhamento ou aperitivo, geralmente acompanhado de pão sírio, vegetais ou carnes. Sua receita também leva ingredientes como alho, limão, azeite e sal. Em muit Por Flipar

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