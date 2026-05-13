Entretenimento Jamelão: a trajetória do cantor que se tornou símbolo da Mangueira e do Carnaval carioca Há 113 anos, em 12 de maio de 1913, nascia no Rio de Janeiro José Bispo Clementino dos Santos, o eterno Jamelão, voz histórica da escola de samba Estação Primeira de Mangueira e um dos maiores intérpretes da história do gênero. Dono de um timbre grave, potente e inconfundível, ele se transformou em símbolo do Carnaval carioca ao conduzir sambas-enredo da popular escola por décadas, tornando-se referência absoluta para gerações de cantores e sambistas. Mais do que um intérprete de avenida, Jamelã Por Flipar

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