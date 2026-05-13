Celebridades e TV 1 ano sem Pepe Mujica: condenado pelo câncer, ex-presidente do Uruguai disse que não acreditava em Deus, mas queria “estar errado” Há 1 ano, em 13 de maio de 2025, morreu o ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica. Aos 89 anos, ele não resistiu após um período de cuidados paliativos desde o fim do tratamento contra câncer de esôfago. Ele sabia que não havia mais como lutar contra a doença, descoberta no início de 2024. Por Flipar

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