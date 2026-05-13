Rami Malek faz 45 anos e revela próximos passos na carreira

Recentemente, em 4 de maio de 2026, Rami Malek marcou presença no Met Gala, um dos eventos de moda mais famosos e exclusivos do mundo, realizado anualmente no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Organizado pela Vogue sob o comando de Anna Wintour, o evento reúne celebridades, estilistas, músicos, atores, empresários e figuras influentes. Na ocasião, Malek usou um look da Saint Laurent e um relógio “Crash”, da Cartier.
Para o evento, o ator deu uma entrevista à Esquire e contou que ainda acha curioso trocar o visual simples de Elliot Alderson, personagem da série “Mr. Robot”, pelos looks sofisticados do Met Gala. Malek também revelou que pretende começar a dirigir em breve e confirmou que segue desenvolvendo a série sobre Buster Keaton ao lado de Matt Reeves. Além disso, relembrou com carinho o período em que trabalhou com Robin Williams no filme “Uma Noite no Museu”.
Saiba mais, a seguir, sobre Rami Malek. Nascido em 12 de maio de 1981, em Los Angeles, nos Estados Unidos, ele é filho de pais egípcios, que, junto com sua irmã mais velha, emigraram do Cairo para os Estados Unidos e se estabeleceram em Los Angeles. Ele ainda tem um irmão gêmeo idêntico chamado Sami Malek, que é quatro minutos mais novo que ele.
Foi durante o ensino médio que Rami Malek se interessou pela atuação. Na escola, ele foi da mesma turma da atriz Rachel Bilson. Kirsten Dunst também estudou nessa escola, mas era um ano mais nova. Depois, ele se formou em artes dramáticas na Universidade de Evansville, em Indiana, em 2003.
Ele começou a carreira de ator com papéis pequenos em séries de televisão como “Gilmore Girls: Tal Mãe, Tal Filha”, “Over There” e “Medium: A Paranormal” e, aos poucos, conseguiu personagens de mais destaque, como na comédia da Fox “The War at Home”, de 2005.
A estreia de Rami Malek no cinema aconteceu em 2006, no filme “Uma Noite no Museu”, no qual interpretou o faraó Ahkmenrah. O longa foi um sucesso e ganhou duas continuações, “Uma Noite no Museu 2” e “Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba”, nas quais o ator voltou a interpretar o personagem.
Malek apareceu como Benjamin, um vampiro integrante do clã egípcio, conhecido por seu talento raro de controlar os quatro elementos da natureza, em “A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 2”, lançado em 2012, último filme da franquia de sucesso protagonizada por Kristen Stewart e Robert Pattinson nos papéis da adolescente Bella e do vampiro Edward.
Sua carreira mudou completamente quando foi escolhido para protagonizar a série “Mr. Robot”, do canal USA Network, como Elliot Alderson, um engenheiro de cibersegurança e hacker antissocial que se junta a um grupo determinado a derrubar o poder corporativo americano.
A série estreou em 2015 e foi um enorme sucesso. Após quatro temporadas, “Mr. Robot” chegou ao fim em 2019. Pelo papel, ele ganhou um Globo de Ouro, um Critics Choice Award, um SAG Award e um Emmy. Com esse feito, tornou-se o primeiro egípcio-americano a ganhar um Emmy em uma categoria de atuação.
Em 2019, Rami Malek conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme Dramático e o Oscar de Melhor Ator por sua interpretação de Freddie Mercury na cinebiografia Bohemian Rhapsody, que retrata a trajetória da banda Queen desde sua formação, em 1970, até o icônico show no Live Aid, em 1985.
Outras produções que fazem parte da filmografia de Malek são “24 Horas”, “O Pacífico”, “Larry Crowne: O Amor Está de Volta”, “Alcatraz”, “O Mestre”, “Amor Fora da Lei”, “Oldboy: Dias de Vingança”, “Papillon”, “Dolittle”, “Os Pequenos Vestígios”, “Blackout”, “Amsterdam”, “007 - Sem Tempo Para Morrer”, “Oppenheimer”, “Operação Vingança” e “Nuremberg”, entre outros.