Filmes e Séries Rami Malek faz 45 anos e revela próximos passos na carreira Rami Malek completou 45 anos no dia 12 de maio de 2026 e tem motivos de sobra para comemorar. Seu novo filme, “The Man I Love”, do diretor Ira Sachs, estará no Festival de Cannes, um dos maiores festivais de cinema do mundo, e concorrerá à Palma de Ouro. Estrelado por Malek, Tom Sturridge, Rebecca Hall e Ebon Moss-Bachrach, o longa é ambientado na Nova York dos anos 1980 e acompanha um ator de teatro que vive com AIDS e encara seu possível último grande papel. Por Flipar

Wikimedia Commons / Dominick D