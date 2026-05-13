Galeria Santuário de Fátima: aparições marianas transformaram Portugal em altar da fé cristã 13 de maio é Dia de Nossa Senhora de Fátima. O Santuário localizado em Portugal é um dos maiores centros de peregrinação cristã do mundo, recebendo cerca de seis milhões de visitantes por ano. Sua origem remonta às aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos em 1917, na Cova da Iria, que transformaram a pequena aldeia em referência internacional de fé. Desde então, o local cresceu em dimensão e significado, tornando-se símbolo da devoção mariana e da busca espiritual de milhões de fiéis. Por Flipar

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