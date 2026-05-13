Galeria Por que não conseguimos fazer cócegas em nós mesmos? Saiba a explicação As cócegas são uma reação curiosa do corpo humano. Ao interpretar certos toques como estímulos inesperados, o cérebro provoca risos involuntários e respostas rápidas, funcionando como mecanismo de defesa. Por Flipar

imagem gerada por i.a