Galeria Arepa: simplicidade, tradição e sabor em um prato popular de países da América do Sul A arepa é um alimento tradicional da culinária sul-americana e ocupa um papel central na gastronomia dos vizinhos Venezuela e Colômbia. Feita à base de massa de milho moído ou farinha de milho pré-cozida, ela pode ser grelhada, assada, frita ou preparada na chapa, assumindo formatos e recheios variados. Presente no café da manhã, no almoço e até no jantar, a arepa ultrapassou fronteiras e se transformou em símbolo cultural e afetivo para milhões de pessoas. Por Flipar

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