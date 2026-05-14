Celebridades e TV Sérgio Guizé faz 46 anos: após fim de novela, ator se dedica à carreira musical com nova banda O ator Sérgio Guizé, que completa 46 anos em 14 de maio de 2026, vive uma nova fase da carreira. Após encerrar sua participação na novela “Êta Mundo Melhor!”, em que voltou a interpretar o personagem Candinho, um dos mais marcantes de sua trajetória, o artista decidiu desacelerar temporariamente os trabalhos na televisão para investir na música. Agora, Guizé se dedica à performance de vocalista da nova banda Salvador e Seus Pecados, que estreou durante a Mostra Itaúna de Teatro, em Minas Gerais Por Flipar

Reprodução do Instagram @salvadoreseuspecados