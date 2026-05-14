Emily VanCamp faz 40 anos e celebra data com o marido e o elenco de “Revenge”

Emily e Josh se conheceram durante as gravações de “Revenge” e começaram a namorar em 2011. O casal anunciou o noivado em 2017 e se casou em dezembro do ano seguinte. Os dois são bastante reservados e levam uma vida discreta. Eles têm duas filhas e, inclusive, ninguém soube das gravidezes da atriz. O público só descobriu quando a própria Emily revelou os nascimentos das meninas por meio de publicações no Instagram. A primeira filha do casal, Iris, nasceu em 2021. Já em 2024, eles deram as boas-v
Inclusive, passar mais tempo com a família foi a principal razão para ela ter decidido sair da série “O Residente”, em 2021. Emily explicou que a decisão foi motivada pela mudança de prioridades em sua vida pessoal após o nascimento da filha Iris. A atriz contou que, depois de muitos anos trabalhando em séries de TV, percebeu que queria dedicar mais tempo à família, especialmente durante a pandemia, quando passou longos períodos longe deles por causa das gravações em outra cidade. Segundo ela, f
Saiba mais, a seguir, sobre Emily VanCamp. Nascida em 12 de maio de 1986 em Ontário, no Canadá, ela ficou conhecida por protagonizar séries de sucesso, como “Everwood: Uma Segunda Chance”, “Revenge” e “O Residente”, além de interpretar a agente Sharon Carter no universo cinematográfico da Marvel.
Emily cresceu ao lado de três irmãs e, desde muito pequena, foi apaixonada pela dança e, por isso, sonhava em se tornar bailarina. Assim, aos 11 anos, se mudou para Québec depois de ser aceita na École Supérieure de Danse de Québec, onde estudou balé, jazz, hip-hop e sapateado.
O interesse pela atuação surgiu depois que Emily visitou o set de filmagem de um projeto estrelado por sua irmã mais velha, Katie. Ela logo se encantou pelo ambiente e decidiu também ser atriz. Incentivada pela mãe, procurou um agente e, pouco tempo depois, participou de comerciais de televisão e começou a dividir a rotina entre a dança e a atuação. No entanto, acabou escolhendo se dedicar somente à atuação.
Os primeiros trabalhos vieram no início dos anos 2000. Emily participou de um episódio da série “Clube de Terror?” e teve uma pequena aparição no filme para televisão “Redeemer”. Ela também atuou no filme independente “Assunto de Meninas”, exibido no Festival de Sundance e elogiado pela crítica.
Sua carreira decolou quando o produtor Greg Berlanti a escolheu para interpretar Amy Abbott em “Everwood: Uma Segunda Chance”. A série foi um sucesso entre o público jovem e fez Emily famosa no mundo inteiro. A produção teve quatro temporadas e permaneceu no ar entre 2002 e 2006.
Após o fim de “Everwood: Uma Segunda Chance”, Emily se mudou para Los Angeles e logo conquistou novos papéis na televisão. Ela participou de “Law e Order: SVU” antes de integrar o elenco da série “Brothers e Sisters”, também criada por Greg Berlanti. Na produção, interpretou Rebecca Harper entre 2007 e 2010, quando decidiu deixar a série para buscar novos desafios.
Em 2011, Emily se tornou protagonista de “Revenge”, um dos maiores sucessos da televisão norte-americana na década de 2010. Na trama, ela interpretou Amanda Clarke, jovem que assumiu a identidade de Emily Thorne para se vingar da poderosa família responsável pela destruição de sua vida e pela morte de seu pai. A série, que misturava drama, mistério, romance e vingança, conquistou um enorme público internacional, teve quatro temporadas e permaneceu no ar até 2015.
Emily entrou para o elenco da série médica de sucesso “O Residente” em 2018. Na produção, que retrata a vida de um grupo de médicos do Hospital Chastain Memorial que precisa enfrentar desafios pessoais e profissionais, ela deu vida à enfermeira Nicolette Nevin. Entretanto, em 2021, decidiu deixar a série para se dedicar mais à família.
No cinema, ela participou de filmes como “O Chamado 2”, “Black Irish”, “Vírus”, “Norman” e “Ben-Hur”. Em 2014, entrou para o universo cinematográfico da Marvel ao interpretar a agente Sharon Carter, também conhecida como Agente 13, em “Capitão América: O Soldado Invernal”. Depois, reprisou o papel em “Capitão América: Guerra Civil” e em outras produções da franquia.