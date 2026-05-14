Celebridades e TV Emily VanCamp faz 40 anos e celebra data com o marido e o elenco de “Revenge” Emily VanCamp completou 40 anos no dia 12 de maio de 2026 e comemorou a data com uma festa ao lado do marido, Josh Bowman, de amigos e de parte do elenco de Revenge. A comemoração foi compartilhada nas redes sociais pelas pessoas presentes, junto de mensagens de carinho. A atriz Ashley Madekwe, que esteve em “Revenge”, por exemplo, publicou o momento do parabéns e de Emily apagando as velinhas. Já Gabriel Mann, também do elenco da série, repostou o vídeo em seus stories no Instagram e escreveu: Por Flipar

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